Galaxy vendra aux enchères des t-shirts Chicharito pour lutter contre le coronavirus

Avec la devise «Ensemble à la maison», le LA Galaxy a lancé une campagne dont l’objectif principal est collecte de dons communautaires, ceci en vue de lutter contre COVID-19 qui envahit peu à peu la région nord-américaine. Pour cette raison, le MLS a choisi de vendre aux enchères les chemises de la «Chicharito» Hernández, nouvelle figure des california four.

Cela a été rapporté dans votre compte Twitter officiel, où il a également demandé le soutien de ses milliers de fans aux États-Unis. Le don initial, selon le portail Bolavip, est 25 dollars.

«TO𝕲ETHER AT HOME – TOGETHER AT HOME» # LAGalaxy lance une campagne pour soutenir, engager et informer les fans et la communauté de Los Angeles:

– LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) 27 mars 2020

Ce qui précède sera fait avec l’intention de profiter de la popularité qu’il ‘Chicharito«A dans tout le pays d’Amérique du Nord. Pour cette raison, l’institution Angelina espère que cette enchère être un succès pour eux et pour le touchés par le coronavirus.

Le produit ira directement à Centre de philanthropie en cas de catastrophe afin d’aider les personnes infectées.

