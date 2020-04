“Game Over, Man!” Est grotesque même selon les normes des “bourreaux de travail”

Avec des milliards à travers le monde (espérons-le) faisant leur part pour rester à la maison pour aplatir la courbe, les gens ont soudainement beaucoup de temps à disposition – et aucun nouvel événement sportif ou film pour les divertir. Il n’y a jamais eu de meilleure chance de consulter ce livre que vous avez toujours voulu lire, ou enfin de grignoter votre file d’attente Netflix gonflée. Mais alors que Netflix a beaucoup de contenu de qualité à sa disposition, le streamer n’a pas exactement un dossier critique sans faille – vous ne dépensez pas des milliards pour une programmation originale sans libérer un crapload de ratés. Et donc, pour vous distraire pendant ces périodes stressantes et sans précédent, je vais parcourir les entrailles de la bibliothèque de films originale de Netflix chaque semaine pour trouver le pire du pire. Cette colonne récurrente se poursuivra jusqu’à ce qu’il soit sécuritaire d’aller à l’extérieur ou que ma résolution se brise; peu importe lequel vient en premier. Notre voyage continue avec Game Over, Man!

Il y a certains films bénis si absurdes qu’il est facile d’imaginer qu’ils ont été éclairés par un directeur de studio qui est essentiellement le personnage de Tom Cruise dans Tropic Thunder et écrits par des mecs qui leur sont venus à l’esprit dans un sous-sol. Mais cette image, si délicieuse qu’elle soit, est plus mème que réalité. À l’exception des années 80 alimentées au coke d’Hollywood, ce n’est probablement pas ainsi que les films sont réalisés – même si Game Over, Man! pourrait être une exception à la règle.

Avec Adam Devine, Blake Anderson et Anders Holm – ou comme j’aime l’appeler Ansel Elgort de l’Univers alternatif – de la renommée des bourreaux de travail de Comedy Central, ce film original de Netflix est dans la timonerie des comédiens. Si vous n’êtes pas familier avec les bourreaux de travail, cette timonerie est mieux décrite comme un humour fratty rempli de gags physiques et de plus de blagues de bite que vous ne pouvez en compter.

Je ne veux vraiment dire aucune ombre à Devine, Anderson et Holm – ils savent dans quoi ils sont bons et y sont restés, comme Vin Diesel acceptant le fait qu’il est synonyme de Dominic Toretto. Mais il est préférable d’apprécier l’humour du frère du stoner – si c’est même quelque chose que vous trouvez amusant; c’est un goût acquis – quand vous n’êtes pas sobre comme une pierre froide. Ce qui veut dire: si vous allez regarder Game Over, Man !, je vous recommande de ne pas le faire à 9 heures du matin un jour ouvrable après avoir mangé un bol de flocons d’avoine. (Associez-le avec un comestible, du vin; idéalement les deux.) J’ai fait une terrible erreur.

L’intrigue – un terme généreux – de Game Over, Man! est essentiellement Die Hard for Dummies. (Le titre du film est également une pièce de théâtre sur la ligne emblématique de feu Bill Paxton d’Aliens, mais n’a aucun lien discernable avec l’histoire du film; ce n’est qu’un des innombrables choix WTF exposés ici.) Devine, Anderson et Holm ont trois ans femmes de ménage dans un hôtel de luxe avec des rêves de devenir riche de l’une de leurs nombreuses idées farfelues, Shark Tank-esque. Mais les gars passent surtout leurs journées à se jeter des préservatifs usagés et à se défouler de la salvia. Le soir où un influenceur d’Instagram qu’ils appellent le «Bey de Tunisie» assiste à une grande fête sur le toit de l’hôtel, certains méchants génériques tiennent tout le monde en otage et demandent 500 millions de dollars du compte bancaire du magnat. Naturellement, le trio des bourreaux de travail réussit à s’échapper de la fête, mais ils n’ont aucun moyen de sortir du bâtiment. Ils auront besoin de John McClane pour se frayer un chemin à travers la nuit.

C’est là que tout semblant de logique se termine; Game Over, Man! est, sans hyperbole, l’une des choses les plus stupides que j’ai jamais vues. Netflix a la réputation d’être sans intervention – les créateurs peuvent faire ce qu’ils veulent avec peu de surveillance. Alors que je suis sceptique quant à l’espace que le streamer donne réellement à ses collaborateurs, il est difficile d’imaginer Game Over, Man! est passé par tout type de processus de prise de notes en studio. Il y a une longue séquence où le Bey de Tunisie est forcé par son assistant personnel lésé – il est le Hans Gruber de cette entreprise – de manger le cul d’un otage. Le Bey, avec défi et enthousiasme, oblige. L’otage est terrifié mais soudain, il est vraiment dedans. (Desus et Mero doivent regarder ce film.)

Mais l’anilingus n’est que la pointe de Game Over, l’humour obscène de Man !. Je ne peux pas souligner la quantité de pénis dans ce film. Les bites sont coupées; jeté à travers les pièces; utilisé dans un stratagème de distraction lié à l’asphyxie auto-érotique. La profusion de pénis est si écrasante qu’elle aurait dû recevoir la quatrième facture sur l’affiche du film. Mais alors que les blagues de bite peuvent être drôles dans le bon contexte – le moment d’asphyxie auto-érotique m’a vraiment fait LOL – Game Over, Man! commence vraiment à battre un cheval mort avec, eh bien, vous savez. Si Die Hard existe dans son propre univers cinématographique, alors Game Over, Man! en a un aussi: c’est un monde où chaque gars est pris au piège dans la version collégiale d’eux-mêmes. Sérieusement, il y a une scène où les méchants tuent un vieil agent de sécurité, qui est pris au dépourvu en partie parce qu’il est distrait en regardant une femme twerk sur son téléphone.

La quantité de front et de gore plein – malheureusement, qui comprend un chihuahua soufflé en morceaux, et même dans le contexte de ce film stupide comme des briques que je déteste voir les animaux mourir – a rendu très difficile la création de GIF, qui sont un partie essentielle de cette colonne. (C’est amusant de montrer et de dire quand quelque chose est aussi absurde.) Vraiment, la seule chose que je peux partager qui ne me mettrait pas en difficulté avec les RH pour avoir fait de The Ringer un site NSFW est la quantité absurde de camées de célébrités dans Game Over, Homme!. Fred Armisen, Action Bronson, Joel McHale, Flying Lotus, Steve-O, Chris Pontius, Donald Faison et Mark Cuban ont tous des apparences, dont certaines sont plus mémorables que d’autres. La tête de Flying Lotus explose, et Action Bronson apparaît pendant 15 secondes et efface certains apéritifs:

Mais le meilleur moment du film est un camée de Shaggy, forcé par Gruber de ce film de jouer “It Wasn’t Me” sous la menace d’une arme. Shaggy veut chanter la chanson qu’il a dédiée à Haïti, parce que «Ce n’était pas moi» n’est pas, citation, «appropriée». (Pour sa défense, il vient de voir Donald Faison se faire tirer dans le visage.) Ce qui se passe est sans aucun doute la version la plus étrange de la chanson, jamais, et tout ce qu’ils ont dû payer Shaggy pour apparaître dans Game Over, Man! en valait vraiment la peine:

Mais pour tout le kilométrage que le film tire des camées de célébrités – et le kilométrage qu’il a essayé d’obtenir de tous les gags de bite – après un certain temps, l’inanité excessive vous rendra simplement engourdi. Les bourreaux de travail fonctionnent en partie parce que vous obtenez l’humour du trio en seulement 23 blocs de minutes; étirer ces lignes de punch dans un long métrage n’est pas ce que vous voulez. (Sauf si les produits comestibles ont frappé, bien sûr.) Au moment où nous arrivons à l’apogée, lorsque le trio utilise son idée brevetée pour une expérience de jeu vidéo complet (le «Skintendo Joysuit») pour transformer un homme de main mort en zombie avec des pierres de spa pour les poings, j’étais celui qui disait “game over, man” sur un ton vaincu. Je voulais – j’avais besoin – de Bill-Paxton-in-Aliens moi-même hors de l’expérience, et ma décision de commencer cette colonne en premier lieu.

Heureusement, le film s’arrête en moins de 100 minutes – cela aurait pu être bien pire. Il y a eu des rires solides entre les coqs, et peut-être que le meilleur de tous est l’implication effrontée à la fin qu’il y aura une suite maritime:

Désolé mec, je pense que c’est fini.

