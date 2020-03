Gamme de départ de l’Auto Club 400 2020

La dernière saison de Jimmie Johnson dans la NASCAR Cup Series se poursuivra dimanche à Fontana, en Californie, à l’Auto Club Speedway, et ce sera une journée spéciale pour la famille Johnson, car les filles de Johnson brandiront le drapeau vert du flagger’s. debout pour commencer la course.

Johnson a raté de peu la pole position samedi, se qualifiant derrière Clint Bowyer par sept millièmes de seconde. Johnson a remporté six courses en carrière à l’Auto Club Speedway, dont sa première victoire en carrière en tant que recrue en 2002. Johnson a gagné la dernière fois sur la piste en 2016, et il commencera la course avec 15 positions d’avance sur Kyle Busch, l’Auto 2019 Vainqueur du Club 400.

Voici la programmation de départ pour la course de dimanche.

1. Clint Bowyer # 14

© Stacy Revere / .

2. Jimmie Johnson # 48

© Stacy Revere / .

3. Alex Bowman # 88

© Stacy Revere / .

4. Kurt Busch # 1

© Stacy Revere / .

5. Kevin Harvick # 4

© Stacy Revere / .

6. Aric Almirola # 10

© Mike Dinovo-USA TODAY Sports

7. Joey Logano # 22

© Stacy Revere / .

8. Michael McDowell # 34

© Mike Dinovo-USA TODAY Sports

9. Kyle Larson # 42

© Stacy Revere / .

10. Ricky Stenhouse Jr. # 47

© Peter Casey-USA TODAY Sports

11. Chris Buescher # 17

© Peter Casey-USA TODAY Sports

12. Matt DiBenedetto # 21

© Stacy Revere / .

13. Chase Elliott # 9

© Peter Casey-USA TODAY Sports

14. Bubba Wallace # 43

© Stacy Revere / .

15. Brad Keselowski # 2

© Mike Dinovo-USA TODAY Sports

16. Ryan Blaney # 12

© Stacy Revere / .

17. Kyle Busch # 18

© Stacy Revere / .

18. Cole Custer # 41

© Mike Dinovo-USA TODAY Sports

19. Tyler Reddick # 8

© Stacy Revere / .

20. Ryan Preece # 37

© Stacy Revere / .

21. William Byron # 24

© Stacy Revere / .

22. Christopher Bell # 95

© Stacy Revere / .

23. John Hunter Nemechek # 38

© Stacy Revere / .

24. Ty Dillon # 13

© Mike Dinovo-USA TODAY Sports

25. Austin Dillon # 3

© Stacy Revere / .

26. Corey LaJoie # 32

© Stacy Revere / .

27. Ross Chastain # 6

© Stacy Revere / .

28. Denny Hamlin # 11

© John David Mercer-USA TODAY Sports

29. Erik Jones # 20

© Stacy Revere / .

30. J.J. Yeley # 52

© Stacy Revere / .

31. Daniel Suarez # 96

© Stacy Revere / .

32. Brennan Poole # 15

© Stacy Revere / .

33. Reed Sorenson # 77

© Stacy Revere / .

34. Joey Gase # 53

© Stacy Revere / .

35. Quin Houff # 00

© Jonathan Ferrey / .

36. Garrett Smithley # 51

© Stacy Revere / .

37. Timmy Hill # 66

© Stacy Revere / .

38. Martin Truex Jr. # 19

© Stacy Revere / .

.