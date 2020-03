Ganassi réprimande Denny Hamlin pour avoir plaisanté avec Kyle Larson

Bienvenue dans NASCAR Feud of the Week de FTW, où nous fournissons une ventilation détaillée des dernières controverses et problèmes absurdes, drôles et parfois légitimes dans le monde de la course. Celui-ci est en partie une blague, mais semble également être en partie sérieux.

NASCAR Twitter a trouvé la vidéo de Denny Hamlin courant son panier dans Kyle Larson à l’épicerie était assez drôle, car elle imitait le rodage des deux amis dimanche à l’Auto Club Speedway.

Mais le propriétaire de l’équipe de Larson, Chip Ganassi, n’était pas d’accord.

Hamlin – qui a ouvert la saison 2020 NASCAR Cup Series avec sa deuxième victoire consécutive de Daytona 500 – a tweeté la vidéo de lui et Larson à l’épicerie dimanche soir, quelques heures après la fin de l’Auto Club 400 sur la piste de deux milles du sud de la Californie. Et il est tombé sur Larson avec son panier, recréant librement ce qui s’est passé pendant la course, le troisième de la saison.

Au début de la course, Larson, Hamlin et Kevin Harvick couraient ensemble avant le virage 1. Comme Jeff Gordon de FOX Sports l’a expliqué lors de la diffusion (et la vidéo ci-dessous), Harvick a poussé Hamlin, ce qui a donné raison à la Toyota n ° 11. sur le pare-chocs de Larson dans la Chevrolet n ° 42.

Mais Hamlin a donné à Larson une poussée qui était tout simplement trop, et il a transformé la voiture de Larson, qui a ensuite heurté le mur extérieur de l’Auto Club Speedway.

Larson a dû creuser pour que son équipe puisse réparer les dommages sur le côté droit de la voiture. Derrière Alex Bowman, qui a remporté sa deuxième course en Coupe de carrière, Larson a terminé la course 21e et un tour plus tard, et Hamlin est arrivé sixième.

A en juger par la vidéo de Hamlin sur Twitter plus tard dans la soirée, Larson ne garde pas rancune contre son ami.

Mais Ganassi a tweeté mardi matin qu’il désapprouvait la vidéo faisant une blague de leur rodage et a dit que c’était de mauvais goût.

De toute évidence, tout le monde en NASCAR ne pense pas que la vidéo de Hamlin et Larson plaisantant sur l’incident sur la piste soit si drôle.

Il semble peu probable que Hamlin ait délibérément détruit son copain comme ça et si tôt dans la course, rien de moins. Alors peut-être que c’est bien de rire de quelque chose qui est probablement vraiment un accident.

Mais un propriétaire d’équipe qui regarde une voiture accidentée qui coûte environ 300 000 $, naturellement, pourrait avoir une perspective différente.

