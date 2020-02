Garay s’est cassé le ligament croisé et ne jouera plus avec Valence

Le centre de 33 ans, qui a mis fin au contrat avec l’équipe à la fin de la saison, a été grièvement blessé et ne jouera plus cette saison. Ezequiel Garay aurait pu jouer contre Celtic of Vigo son dernier match avec le Valence, équipe avec laquelle le contrat prend fin le 30 juin.

Bien que la déclaration publiée par le club Mestalla sur la blessure de l’Argentine se limite à dire que “Le joueur Ezequiel Garay, après l’évaluation et les tests effectués, présente une lésion ligamentaire au genou droit», Il s’est avéré que le ligament croisé est cassé.

Valence pourrait signer un remplaçant pour Garay

En principe, il sera Mouctar Diakahaby, qui est un couple au centre de l’arrière avec Gabriel Paulista après la blessure de Garay. Cependant, le premier ne pourra pas être aligné par penalty lors du match nul contre Valence avec l’Atalanta en Ligue des champions, ce qui donnera des Eliaquim Mangala de jouer

De plus, la blessure de Ezequiel Garay Cela permettra à l’équipe de signer un nouveau joueur dans sa démarcation si elle le juge approprié. Si vous envisagez cette option, le Valence Je pourrais penser Jorge Sáenz du Celtic de Vigo.

Il faudra voir comment ce revers affecte le renouvellement de Garay avec Valence. Bien que le défenseur soit libre depuis janvier de négocier avec les autres équipes, tout semblait indiquer qu’il prolongerait son lien avec l’équipe. L’arrivée d’un nouveau joueur dans sa démarcation ou les délais de récupération pourraient changer les intentions du Valence.