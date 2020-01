Garbiñe bat Halep et entre en finale australienne

Garbiñe Muguruza s’est qualifié pour la finale de l’Open d’Australie 2020 après avoir battu Simona Halep en deux sets (7-6 et 7-5) en deux heures et cinq minutes. L’Espagnole est revenue chercher son meilleur tennis pour vaincre la Roumaine et continuer à écrire l’histoire à ce début de saison. Ce sera la quatrième finale du Grand Chelem de sa carrière, la première à Melbourne, et l’Américaine Sofia Kenin sera mesurée.

Le parti s’est développé dans l’égalité à laquelle on pouvait s’attendre. Les deux ont commencé assez ferme avec le service malgré le fait que les Espagnols ont dû sauver deux balles de rupture à son premier service. Muguruza frapperait en premier dans le match avec une pause dans le septième match pour placer 5-3 lors de la confirmation de la pause. Cependant, le Roumain n’a pas abandonné et était toujours en vie sur le plateau.

Halep a pu faire demi-tour et placer 6-5 et 15-40. Garbiñe a réagi et a sauvé les deux balles de set pour finir en forçant le tie-break, où il a commencé à gagner 0-3 avec un mini break. L’Espagnole a pris un petit avantage qui sera finalement égalé par son rival. En fait, le numéro trois mondial et quatrième chercheur de tournois est venu avoir deux autres balles avec 7-6 et 8-7.

Une fois de plus, Muguruza refait surface pour les sauver et retourner le score jusqu’à 10-8 qui lui donne la première manche. Comme il l’a montré tout au long de ce premier Grand Chelem de l’année, il est très fort mentalement et a su sortir de ce petit nid de poule qu’il a traversé sur le plateau pour finir par s’imposer. C’était le premier set que le Roumain a cédé dans tout le tournoi, car il est venu en mode écrasant remportant tous leurs matchs en deux manches.

Halep commence à envoyer le deuxième set

Garbiñe a su parfaitement désactiver le roumain. En fait, à la fin du premier set, en raison de la frustration, le joueur de tennis de Constance a cassé la raquette. Ce fut un match difficile comme prévu, mais la force mentale des Espagnols a réussi à frapper en premier. Le deuxième set a commencé de manière folle.

Après 1-1, il y avait trois pauses consécutives qui ont favorisé Simona Halep. Le Roumain était 4-2 après avoir confirmé la rupture avec le service. À partir de là conduit la voix chantée sur le tableau de bord jusqu’à 5-4, quand il a pris pour fermer la deuxième manche et envoyer le jeu au troisième et dernier set. Cependant, la même chose s’est reproduite que dans le premier mais cette fois dans l’autre sens.

L’élève de Conchita Martínez a obtenu une pause qui laisserait son adversaire très touchée. Si c’est dans la première manche que c’est elle qui a cédé quand elle a décollé pour gagner cette fois c’est arrivé dans l’autre sens. Garbiñe a grandi, Halep l’a frappée durement et l’a emmenée à la limite, mais Muguruza s’est défendu avec des clous et des dents, le Roumain a commencé à désespérer et la rupture est arrivée.

Simona n’a pas pu trouver un moyen de lui faire du mal et avec 6-5 en faveur des Espagnols et servir, Halep a fini par s’agenouiller. Garbiñe a eu deux balles de match, la première a sauvé la Roumaine mais la seconde ne pouvait plus et la joueuse de tennis de Caracas a également remporté le deuxième tour (7-5) et disputera sa première finale de l’Open d’Australie ce samedi contre Sofia Kenin, qui a battu le numéro un mondial, Ashleigh Barty 7-6 et 7-5.