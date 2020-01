Garbiñe gagne par-dessus Bertens et présente sa candidature à l’Open d’Australie

Il n’y a pas de Top 10 pour résister Garbiñe Muguruza dans le Open d’Australie. La joueuse de tennis espagnole continue d’avancer dans la surface et l’a fait jusqu’à ce qu’elle se place dans le quarts de finale du premier Grand Chelem de l’année, avec une brillante nouvelle victoire contre l’un des meilleurs du circuit WTA. Muguruza n’a donné aucun choix à la Néerlandaise Kiki Bertens, qu’il a dépassé en deux sets (6-3, 6-3) en un peu plus d’une heure. Avec un jeu rapide, dominant et trop réussi, Garbiñe continue son chemin à la recherche de niveaux supérieurs à Melbourne Park.

Les pauses ont éclaté bientôt dans le jeu et ils l’ont fait des deux côtés. La qualité de Garbiñe s’est à nouveau accompagnée d’une mentalité renouvelée et qui lui permet d’obtenir son meilleur jeu dans les moments de tension. Une nouvelle pause dans les premiers moments de déséquilibre de l’ensemble a donné à Muguruza un avantage qu’il n’allait pas abandonner, jusqu’à fermer la première manche 6-3. L’Espagnol avait un pied en quart de finale, mais les précédents ne permettaient pas de symptômes de détente chez un joueur de tennis habitué à laisser les décisions jusqu’à la manche finale.

Cependant, La solidité de Muguruza depuis le bas de la piste a donné à son jeu un niveau plus élevé, inaccessible pour ses rivaux dans ce tournoi. Pour compléter le cocktail, la mobilité de la joueuse de tennis de Caracas est également notable, lui permettant un favoritisme qui a été endossé dans le deuxième set. L’effraction de Grabiñe a guidé le cours du set, malgré le haut niveau montré par Bertens, qui n’a pas abandonné jusqu’à la dernière balle, mais n’a rien pu faire avant la domination d’un joueur de tennis, Garbiñe Muguruza, qui apparaît à nouveau dans les derniers tours d’un Grand Chelem. Voyons voir qui l’arrête.