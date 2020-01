Garbiñe Muguruza, contre l’insigne espagnol en Australie

Garbiñe Muguruza Il a retrouvé son sourire avec Conchita Martínez. Il évolue à un haut niveau et a laissé derrière lui de grands rivaux comme Svitolina, Bertens ou Halep, tous dans le top 10 du classement. Mais samedi, il aura une mission encore plus compliquée devant lui, remporter l’Open d’Australie quelque chose qui n’a atteint aucun joueur de tennis espagnol dans l’histoire du premier grand de l’année.

Arantxa Sánchez Vicario et son entraîneur actuel, Conchita Martínez, étaient déjà dans cette situation mais ont cédé en finale et n’a pas réussi à lever le titre. Le premier l’a touché deux fois, mais en 1994, il est tombé contre Steffi Graf (6-0 et 6-2) et en 1995, il a perdu contre Mary Pierce (6-3 et 6-2). Alors que les Aragonais disputaient la finale du tournoi australien en 1998 contre Martina Hingis (6-3 et 6-3).

Les deux se sont retrouvés avec du miel sur les lèvres. Conchita revient maintenant à la finale australienne en tant qu’entraîneur de Garbiñe dans l’espoir que son élève réussira ce qu’elle n’a pas pu réaliser. La joueuse de tennis de Caracas Il disputera sa quatrième finale du Grand Chelem qui cherchent à mettre fin à ce badge espagnol à Melbourne.

Muguruza veut confirmer son bon moment en augmentant son premier titre de la saison, et pour cela il doit vaincre Sofia Kenin qui a éliminé le numéro un mondial, Ashleigh Barty. L’Américain, numéro 15 de la WTA, jouera sa première finale du Grand Chelem devant un Garbiñe qui a remporté deux des trois matches qu’il a disputés (perdu à Wimbledon 2015, remporté Roland Garros 2016 et Wimbledon 2017).

Ce samedi à 9h30 tous les deux auront rendez-vous avec l’histoire, puisque le vainqueur vaincra l’Open d’Australie pour la première fois. L’Espagnole aura la tâche difficile de mettre fin au mauvais parcours du tennis féminin espagnol à Melbourne, même si depuis qu’elle a mis le pied sur la Rod Laver Arena au deuxième tour contre Tomljanovic, elle n’a pas cessé de voler sur la piste.