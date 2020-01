Garbiñe Muguruza – Sofia Kenin: calendrier et où regarder la finale de l’Open d’Australie à la télévision et en ligne

Garbiñe Muguruza et Sofía Kenin elles affronteront ce samedi 1er février en finale féminine de Open d’Australie 2020. L’Hispano-Vénézuélienne cherchera sa première couronne à Melbourne contre la jeune Américaine, qui disputera sa première finale du Grand Chelem. Le match peut être vu en Espagne à partir de 9h30 samedi – une heure de moins aux îles Canaries – via Eurosport. Aussi dans OK QUOTIDIEN nous continuerons dans direct et en ligne, point à point, la finale féminine de l’Open d’Australie.

Garbiñe Muguruza contester ce samedi le Finale de l’Open d’Australie. Vainqueur de Roland Garros et de Wimbledon, l’Hispano-Vénézuélienne aspire à conquérir son premier titre à Melbourne. De la main de Conchita Martínez, Dernière Espagnole à disputer la finale du Grand Chelem australien – il y a 22 ans – Garbiñe a rencontré sa meilleure version et tentera de mettre la cerise sur le gâteau samedi contre la jeune américaine Sofia Kenin.

Garbiñe a laissé de très bons sentiments en piste au cours de ces deux dernières semaines. En chemin, il s’est débarrassé de rivales telles que Svitolina, Kiki Bertens, Pavlyuchenkova ou Simona Halep, une ancienne ancienne numéro un, qui sera citée en finale de l’Open d’Australie avec Sofia Kenin, qui s’est débarrassée de la numéro un et de la joueuse de tennis locale Ashleigh Barty . Bien qu’il soit nouveau dans ces régions, Kenin, né à Moscou il y a 21 ans et de nationalité américaine, est prêt à rendre les choses difficiles pour l’élève de Conchita et est capable de conquérir son premier Grand Chelem.

La Open d’Australie, finale féminine 2020 Il se joue ce samedi 1er février à la Rod Laver Arena à partir de 19h30 – heure locale. En Espagne, le match entre Garbiñe Muguruza et Sofía Kenin partira de 9h30 heures- une heure de moins aux îles Canaries-. Comme le reste des matchs de l’Open d’Australie, la finale peut être vue via Eurosport. Vous pouvez également suivre point à point la finale entre Garbiñe et Kenin en direct et en ligne dans OK QUOTIDIEN.