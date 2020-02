Garbiñe Muguruza – Sofia Kenin: tennis féminin, en direct

5-4 PAUSE POUR GARBIÑE !! Grande réaction des espagnols. Il ne pouvait pas avec le premier mais avec le second. Il gagnait du terrain sur la piste et dans le filet il a porté un gros coup, qui n’a pas pu faire revenir l’Américain. Muguruza va maintenant servir à fermer la manche.

(4-4) 40-15 Garbiñe a deux balles de break pour reprendre l’avantage !!

4-4 PAUSE POUR KENIN. Tableaux dans le marqueur. Garbiñe a commis une double faute et a perdu l’avantage. On se souvient que lors du match précédent, il avait eu quatre chances de mettre le 5-2.

(4-3) 15-40 DEUX BOULES DE RUPTURE POUR KENIN!

(4-3) 15-30 Une nouvelle erreur Garbiñe arrive. L’inverse s’échappe longtemps.

(4-3) 15-15 Il échappe aux Espagnols.

(4-3) 15-0 Ace de Garbiñe, le troisième du match.

4-3 KENIN ÉVITEZ LA DOUBLE PAUSE. L’Américain a levé quatre balles de break.

(4-2) 40-Ad. Gauche de l’Américain qui ne peut pas atteindre Garbiñe.

(4-2) 40-40 Erreur de Kenin. Les Américains se lamentent.

(4-2) 40- Ad. Kenin provoque l’erreur des Espagnols.

(4-2) 40-40 Bon contre de Kenin pour éviter 5-2.

(4-2) Ad- 40 Une autre balle de rupture pour Garbiñe!

(4-2) 40-40 Et Kenin sauve le troisième! Garbiñe s’est encore échappé longtemps.

(4-2) 40-30 Garbiñe s’échappe longtemps. Il y a une autre balle de rupture.

(4-2) 40-15 Kenin sauve le premier avec un revers parallèle.

(4-2) 40-0 TROIS BOULES DE RUPTURE POUR GARBIÑE.

(4-2) 30-0 Encore une fois, le réseau rend service à Garbiñe.

(4-2) 15-0 Garbiñe prend l’initiative au service de Kenin.

4-2 Suivez-nous Garbiñe avec une rupture d’avantage dans ce premier ensemble de Finale de l’Open d’Australie contre Kenin. Décoller les Espagnols et résolu avec une volée.

(3-2) Ad-40 Kenin s’échappe à droite.

(3-2) 40-40 Kenin gagne à droite! Il a attaqué en arrière de Garbiñe.

(3-2) 40-30 Quel point! Grande bataille entre Garbiñe et Kenin, a fini par résoudre Garbiñe avec une volée pour éviter la première balle de rupture contre.

(3-2) 30-30 Le grand revers parallèle de Kenin! Il a trouvé la veste creuse pour faire plaisir à la balle.

(3-2) 30-0 Ace de Garbiñe.

(3-2) 15-0

3-2 Jeu pour Kenin.

(3-1) 30-40 La croisade Garbiñe s’échappe un peu! Il déplaçait bien son rival mais a échoué dans l’attaque.

(3-1) 30-30 Garbiñe s’échappe longtemps.

(3-1) 30-15 La Espagnole se sent plus à l’aise sur la piste.

(3-1) 15-0 L’Américain est reparti, mais Garbiñe non seulement arrive mais trouve un angle impossible et Kenin ne parvient pas à remettre le ballon sur la bonne voie.

3-1 GARBIÑE CONFIRME LA PAUSE

(2-1) Ad-40 Kenin va durer. L’Américaine déplore qu’elle ait déjà regardé avec une balle de rupture.

(2-1) 40-40 Kenin s’accroche à ce point, il ne veut pas que Garbiñe confirme la pause.

(2-1) 40-30 Sortez Garbiñe ouvert et résolvez avec une croix à droite.

(2-1) 30-30 Attention à l’arrivée d’un autre double manque de Garbiñe!

(2-1) 30-15 Double faute de Garbiñe.

(2-1) 30-0 Continuez à diriger l’initiative Garbiñe avec votre service.

(2-1) 15-0 Ace de Garbiñe.

2-1 PAUSE POUR GARBIÑE! La troisième fois, c’était le charme. Garbiñe parvient à prendre les devants dans la première moitié du match.

(1-1) Ad-40 Reverse vainqueur parallèle de Garbiñe et nouvelle opportunité de casser.

(1-1) 40-40 Garbiñe échappe à nouveau à la pause. L’inverse se prolonge.

(1-1) Ad- 40 panne du réseau Kenin, BREAK BALL FOR GARBIÑE.

(1-1) 40-40 La droite américaine est longue.

(1-1) 40-Ad Bon service de la part des Américains pour en profiter.

(1-1) 40-40 Kenin sauve la balle de rupture avec une balle à la ligne! Il a touché pour un cheveu dehors.

(1-1) BALLE DE RUPTURE AD-40 POUR GARBIÑE.

(1-1) 40-40 Bien Garbiñe, résolvez avec une volée gagnante.

(1-1) 30-40 Garbiñe est à l’envers.

(1-1) 30-30 Garbiñe lance le ballon dans le filet.

(1-1) 30-15 Bon œil de Garbiñe, il a demandé à l’oeil de faucon de sentir que le ballon avait été long. Oui.

(1-1) 15-15 C’est maintenant Kenin qui passe. Il serra le poing Garbiñe.

(1-1) 0-15 Elle utilise l’américain pour partir et ça marche bien. Garbiñe arrive pour le rendre mais passe.

1-1 JEU POUR GARBIÑE.

(0-1) 40-30 Contournez le marqueur espagnol.

(0-1) 30-30 Décollage et filet pour Garbiñe. Il est important que vous attaquiez plus.

(0-1) 15-30 Bon service Muguruza!

(0-1) 0-30 Attaque l’Américaine à l’envers Garbiñe et elle ne peut pas soulever le ballon pour passer de l’autre côté du filet.

(0-1) 0-15 Le repos profond de Kenin et Garbiñe ne donne pas assez de force au ballon.

JEU 0-1 POUR KENIN. Garbiñe n’a pas encore eu l’occasion de relier de bons coups.

(0-0) 15-40 Premier point pour les Espagnols. La bande lui a rendu une petite faveur, en impactant et en laissant le ballon presque mort.

(0-0) 0-40 Jeu tranquille en ce moment pour Kenin.

(0-0) 0-30 Garbiñe Long.

(0-0) 0-15 Longue permutation des coups, mais l’inverse est dans le filet espagnol.

09:44 Le moment est venu. COMMENCER LA FINALE ENTRE GARBIÑE MUGURUZA ET SOFÍA KENIN. Servez l’Américain.

09:44. Garbiñe vous pouvez faire l’histoire aujourd’hui si vous gagnez dans le Finale de l’Open d’Australie avant Sofia Kenin. Ce serait le premier joueur de tennis espagnol à réussir à Melbourne. Tout se passe pour gagner ce match que nous suivrons en direct sur OKDIARIO.

09:39 L’échauffement commence!

09:38 Certains drapeaux de l’Espagne sont visibles dans les tribunes de la Rod Laver Arena.

09:36 Super ambiance au Rod Laver Arena de Melbourne. Tout à l’heure, ils entrent dans la piste Garbiñe Muguruza (numéro 32 de la WTA) et Sofia Kenin (numéro 15 de la WTA).

09:29 On se souvient que Garbiñe Muguruza aspire à être le premier Espagnol à conquérir trois tournois du Grand Chelem sur différentes surfaces. Il a déjà été couronné sur la terre battue de Paris (2016) et sur l’herbe de Londres (2017), maintenant il va se battre pour le faire sur le ciment de Melbourne. Dans quelques minutes, nous vivrons Finale de l’Open d’Australie en direct.

09:25 Nous approchons du début de cette grande Finale de l’Open d’Australie, avec Garbiñe Muguruza et Sofía Kenin en tant que protagonistes

09:20 Sofia Kenin Il n’a donné qu’un seul set sur la route jusqu’à ce qu’il plante dans sa première finale de l’Open d’Australie. En demi-finale, il a dépassé l’actuelle numéro un et la joueuse de tennis locale Ashleigh Barty.

09:13 Garbiñe Muguruza jusqu’à trois top 10 ont été annulés dans ce Open d’Australie (Svitolina, Bertens et Simona Halep) pour mettre le pied dans leur première finale à Melbourne.

09:06 C’est la deuxième fois quee Garbiñe Muguruza et Sofía Kenin Ils se font face sur la piste. C’est arrivé à Pékin 2019, avec ensuite la victoire pour l’Amérique du Nord (6-0, 2-6 et 6-2).

08:57. Nous nous souvenons que le Open d’Australie – Finale féminine est prévu sur la piste Rod Laver à partir de 19h30 à Melbourne, le 9h30 en Espagne – une heure de moins aux îles Canaries. Donc en un peu plus d’une demi-heure, Garbiñe Muguruza et Sofía Kenin Ils atteindront la piste pour disputer la finale de l’Open d’Australie.

08:52. Au lieu de cela, pour Sofia Kenin, Aujourd’hui, c’est sa première finale du Grand Chelem, bien que l’Américaine de 21 ans ne ressente pas de vertige mais se donne la force de réaliser son rêve d’enfant: conquérir son premier Grand Chelem.

08:44 Pour Garbiñe Muguruza c’est sa quatrième finale du Grand Chelem, bien que la première en Melbourne Après avoir conquis Roland Garros et Wimbledon, Garbiñe se bat pour être le premier joueur de tennis espagnol à conquérir le titre au Open d’Australie. Les sensations sont très positives et c’est que Conchita Martínez a réapparu la meilleure version de ce qui était numéro un sur le circuit.

08:36 Leur position dans le classement ne les place pas parmi les favoris du titre lors du premier Grand Chelem de l’année, mais Sofia Kenin (numéro 15 de la WTA) et Garbiñe Muguruza (numéro 32 de l’ATP) ont été ceux qui ont reçu le billet pour le Finale de l’Open d’Australie. Pour les deux, c’est la première fois qu’ils voient si près du titre dans Melbourne, mais un seul d’entre eux peut inscrire son nom dans les vainqueurs du Grand Chelem australien et succéder à Naomi Osaka, dernière championne à Melbourne.

08:30 Bonjour! Nous ouvrons le live du Finale de l’Open d’Australie 2020 entre Garbiñe Muguruza et Sofia Kenin. Un match à suivre en direct et en ligne à travers de OK QUOTIDIEN et qu’il se jouera en seulement une heure à Melbourne avec le premier titre du Grand Chelem en jeu en 2020.

Cela fait 22 ans que la dernière fois qu’une Espagnole a contesté la Finale de l’Open d’Australie. C’était en 1998 et le protagoniste: Conchita Martínez. Aujourd’hui, l’ancien joueur de tennis aragonais et ancien capitaine de l’équipe espagnole masculine et féminine habillera Garbiñe Muguruza depuis les tribunes en tant qu’entraîneur de l’Hispano-Vénézuélien. Garbiñe aspire à conquérir son premier Grand Chelem à Melbourne, le troisième en termes de tournois de haut niveau après les élévations de Roland Garros et de Wimbledon.

Garbiñe Muguruza Il a trouvé ces jours-ci sa meilleure version et a laissé jusqu’à trois des 10 meilleurs joueurs sur la route. Aujourd’hui, il aura l’autre côté du filet pour Sofia Kenin, 21 ans, Américain, qui joue sa première finale du Grand Chelem et arrive prêt à donner la cloche après avoir éliminé l’actuel numéro un et joueur de tennis local, Ashleigh Barty, en demi-finale.