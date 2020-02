Garbiñe s’incline face à Kenin en finale australienne

Suivez l’insigne espagnol en Australie. Garbiñe Muguruza est tombé en finale de l’Open d’Australie contre une Sofia Kenin maître, qui n’a pas accusé sa jeunesse ou ses débuts en finale du Grand Chelem. L’Américain a réussi à vaincre après avoir perdu le premier tour et a remporté trois sets par 4-6, 6-2 et 6-2. Les nerfs ont fait des ravages sur les Espagnols aux moments clés et ont fini par céder.

L’ancien numéro un mondial avait devant lui la tâche difficile de mettre fin à l’insigne espagnol en Australie. Nonchalamment jour comme il y a 11 ans, Rafa Nadal a remporté son premier et unique Open d’Australie. Les Baléares sont les seuls Espagnols à avoir remporté le titre ici, car à Conchita Martínez, une femme a perdu une finale tandis qu’Arantxa Sánchez Vicario est tombée deux fois.

Le match a commencé avec un Garbiñe quelque peu nerveux dans les premiers points, la balle de Kenin courait beaucoup et il pouvait à peine répondre. Mais l’élève de Conchita Martínez a réagi assez rapidement et aidé par son service a changé le ton de la rencontre et a commencé à dominer du bas de la piste, comme elle aime le mieux. Comme ça la pause est venue dans le troisième match du premier manga.

L’Américain a réussi à sauver les deux premières balles de rupture avec des restes gagnants mais le troisième le ballon est allé dans le hall. Muguruza a frappé le premier avec cette pause pour obtenir 1-3. Il a à peine souffert de son service alors que le reste mettait son adversaire en difficulté qui a dû faire face à plusieurs balles de rupture lors de ses deux quarts de service suivants.

En fait, avec 2-4, l’espagnol était 0-40. Il avait trois balles de break pour 2-5 mais il n’avait pas raison et Kenin est venu sauver la pause même quatre fois dans ce match. Ensuite, avec de nouvelles balles, Garbiñe a connu ses premiers problèmes avec le service et l’Américaine d’origine russe a réalisé sa première pause.

Sur les 2-5 possibles, il est passé à 4-4 après deux doubles fautes suivies de Muguruza. Cependant, le joueur de tennis de Caracas Il s’est rapidement remplacé par une contre-attaque puis a clôturé le premier set avec son service (6-4). Il a commencé à envoyer le jeu, il était très à l’aise à chaque fois qu’il entrait sur la piste et frappait devant la ligne de base. Mais Kenin n’avait toujours pas dit son dernier mot.

Kenin désactive Garbiñe dans le deuxième set

Le numéro 15 de la WTA a mieux démarré au second tour, beaucoup plus réussi à ses coups que l’Espagnol. Garbiñe n’a pas dominé avec son service et cela a provoqué la rupture de l’Américain au quatrième match. Kenin s’est imposé 4-1 avec une pause dans l’avantage. Muguruza était absent, son rival avait mis un équipement de plus en lui et il était capable de relier les coups gagnants.

L’Espagnol a réussi à mettre le 2-4 sur le tableau d’affichage mais c’était un mirage. La réaction n’est pas venue et Kenin a clôturé le deuxième set avec le reste avec une nouvelle pause (6-2). Le match était compliqué pour l’ancien numéro un mondial, qui traversait son pire moment de crash. Il avait besoin de retrouver son meilleur niveau s’il voulait soulever le titre à la Rod Laver Arena, le tennis qui l’a conduit à remporter trois top 10 comme Svitolina, Bertens et Halep.

Le moment clé du match est arrivé, le troisième et dernier set. Muguruza avait plus d’expérience que son rival dans ce type de jeux, mais malgré sa jeunesse (21 ans) Kenin Il n’a montré aucun doute. L’Américain J’ai joué très longtemps et cela mettait les Espagnols en difficulté. J’ai dû tirer l’expérience et l’ancienneté pour lever ce choc. Garbiñe a réussi à mettre son rival en difficulté lors du cinquième match.

Comme cela s’est produit dans le premier set, l’Espagnol avait un 0-40 pour mettre 2-3 mais Kenin a encore sorti son meilleur tennis quand il était sur les cordes et à aucun moment lui a donné des options pour dominer le point et a soulevé les trois balles de pause pour sauver un jeu très compliqué qui a été la clé à la fin. L’Américain a relancé 40-15 au reste pour obtenir une pause fondamentale qui a placé 4-2. Dans les moments importants, les fantômes du passé sont apparus et le match s’est terminé par une double absence de Muguruza.