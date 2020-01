Garbiñe sort sa meilleure version en Australie pour battre Svitolina

Garbiñe Muguruza est déjà en huitième de finale de l’Open d’Australie. Le joueur de tennis espagnol a donné la surprise en éliminant le numéro cinq mondial, Elina Svitolina, en deux manches (6-1 et 6-2), affichant son meilleur tennis. Une victoire plus que nécessaire pour le champion de Wimbledon et Roland Garros qui a de nouveau été implacable comme dans ses meilleurs temps et réussi à regagner un top 10, ce qui ne s’est pas produit depuis qu’il a dépassé précisément l’Ukrainien l’an dernier au troisième tour de Roland Garros.

L’élève de Conchita Martínez a mis le mode avion depuis le début et a balayé l’Ukrainien à une vitesse vertigineuse. Une heure et sept minutes nécessaires pour obtenir le laissez-passer pour les huitièmes de finale, dans lequel ce fut, a priori, le match le plus difficile qu’il ait eu à ce début de saison. Il est vrai que le jeu Svitolina favorise l’ancien numéro un mondial, même si le face à face était favorable à la cinquième tête de série.

Garbiñe a montré ses lettres depuis le début. Au premier virage de service de son rival, il avait deux balles de rupture, mais finalement il n’a pas pu les spécifier. Malgré cela, le joueur de tennis né à Caracas ne s’est pas effondré et a réussi le premier crash break lors du quatrième match (3-1). De là, c’était de la couture et du chant. Mugurua a mis le direct, est monté sur l’accélérateur et a fermé la première manche par la voie rapide en réalisant une deuxième pause et sans faire juste des erreurs.

Le Rod Laver Arena a vu le meilleur Muguruza depuis qu’il a atteint le sommet. Il a clôturé le premier set par un coup franc 6-1 et, bien que l’Ukrainien ait réagi dans la seconde, il n’a pas donné le choix. Svitolina n’était pas à l’aise sur le terrain car Garbiñe ne lui permettait pas de jouer son jeu agressif et de dominer les points, bien au contraire. C’est l’actuel numéro 32 mondial qui a porté le flambeau de la rencontre.

Garbiñe ne donne pas le choix

Sans faire presque d’erreurs, ferme au service et impeccable dans le réseau, Muguruza a pris le match où il voulait et malgré la solidité de son rival, il a fini par reprendre la pause au deuxième service de l’Ukrainien. À partir de ce moment, Svitolina a commencé à lâcher prise à la recherche du retour et à chercher des coups gagnants déplaçant Garbiñe d’un côté à l’autre.

Cependant, l’Espagnol était très sérieux et ferme avec à la fois la droite et son revers et volant parfaitement quand il est monté vers le filet. Muguruza a fini par obtenir une deuxième pause pour mettre le 5-2 sur le tableau de bord et servir à clôturer le match. Elina a réagi et a apprécié ses premières balles de pause en duel, mais l’élève de Conchita les a sauvés par la voie rapide et a remporté une victoire très importante dans laquelle Il a rappelé au Garbiñe qu’il était devenu le numéro un.