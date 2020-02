Gardien d’Alcorcón, international avec la Thaïlande et fils de Frank Cuesta

La magie du football, en somme, se résume à ses histoires. Aux histoires qu’il est capable de générer, raconter et vivre. C’est le roi du sport, le plus pratiqué et celui que le plus narratif cache à son aube. L’un d’eux peut être celui du jeune homme Saris Felix Cuesta, connu par ses compagnons comme Zape, gardien de but de 16 ans qui milite dans le Jeunesse C du Alcorcón Comme son nom de famille le reflète, il est le fils du célèbre présentateur de télévision Frank Cuesta et derrière lui se cache une histoire de dépassement, d’évolution et une forte fierté paternelle.

Comme ils le révèlent à Marca, le jeune gardien de but a atteint les rangs des alcorconeras l’été dernier. Il Jeunesse C dans lequel milita Zape Il s’agit d’un des projets d’expansion et d’internationalisation de Alcorcón face à sa carrière de plus en plus prolifique. Josele González, Directeur de l’Académie Alfarera, est l’un des précurseurs des deux groupes axés sur cette question de l’entité madrilène. Une équipe subsidiaire qui milite dans le deuxième régional de la communauté et les jeunes susmentionnés, dans le deuxième régional de la catégorie.

Il parait, Zape arrivé de Thaïlande cet été après la médiation d’une troisième personne entre l’Alcorcón et le père du jeune, Frank Cuesta. Le travail du gardien de but et sa saison dans les rangs des Jeune C lui a fait cueillir des fruits récemment. Le gardien de but alcorconero a été appelé à une concentration avec l’équipe Thai U19. Et est-ce Zape Il a la double nationalité, thaïlandaise et espagnole.

«Que votre fils de 16 ans fasse ses débuts demain en tant que gardien de but avec l’équipe nationale U19 est une joie incalculable. Surtout parce que ces six dernières années ont été très difficiles et qu’il n’a jamais abandonné, ni cherché d’excuses«, Écrit-il sur son compte Twitter Frank Cuesta Après avoir entendu l’annonce officielle de l’appel de la Thaïlande par Zape, excité et enthousiasmé par les succès sportifs de son fils aîné.

Le célèbre présentateur de documentaires tels que Frank de la Jungla ou l’actuel Wild Frank, fait référence à “ces six dernières années” pour tout ce que lui et ses enfants ont dû souffrir. Sa femme, l’ancien mannequin thaï Yuyee Alissa, Elle a été emprisonnée en 2014 après avoir été condamnée à 15 ans de prison pour trafic de drogue. Depuis lors, Cuesta se bat pour la libération de sa femme, qu’il considère comme innocente.