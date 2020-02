Gareth Bale ne mérite pas de continuer au Real Madrid

La situation que Gareth Bale a réalisée avec sa situation au Real Madrid mérite un prix. Pas un dont on puisse être fier, mais il a du mérite. L’une des signatures les plus chères de l’histoire du club de merengue, clé en deux champions et une Copa del Rey, a une fois de plus confirmé sur ses propres mérites qu’il ne mérite pas de jouer plus qu’il n’est strictement nécessaire.

Il est vrai que les blessures sont un problème chronique depuis qu’il a joué en Espagne et ne lui ont pas permis de jouer régulièrement et de se produire à son plus haut niveau. Mais il est également vrai que lorsqu’il a participé, en particulier les dernières saisons, il a montré des signes inquiétants de déconnexion dans les matchs, ce qui est plus évident cette saison.

Le discours inaugural qui le présentait comme le gaucher Christian Ronaldo a été oublié. Il est difficile d’imaginer que le même Bale décisif dans sa première année dans les deux titres soit la même personne qui passe maintenant les matchs avec la même pertinence que le vent. Et cela sans entrer dans des controverses en dehors de son travail, car alors la liste devient interminable.

Le Real Madrid a un problème économique dans la figure de Bale. C’est l’un des joueurs les mieux payés de l’équipe, c’est pourquoi aucune équipe ne veut le signer sans une réduction substantielle de la passe. Qu’il joue ou non, le joueur est dévalué, ce qui rend un transfert élevé plus utopique. Par conséquent, afin que le problème ne soit pas aussi sportif, Gareth Bale ne devrait pas jouer une autre minute avec le Real Madrid et sa place devrait être prise par tout joueur qui, bien que ne donnant pas le même niveau technique, a plus d’implication avec ses coéquipiers.