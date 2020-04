GarPax n’est plus en charge à Chicago. Qui les taureaux embaucheront-ils ensuite?

Après 18 saisons de Gar Forman ou John Paxson à la tête du front office des Bulls, Chicago fait enfin un changement. Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté vendredi que Forman et Paxson étaient assignés à des rôles différents, et les Bulls ont commencé la recherche d’un nouveau haut dirigeant pour diriger l’équipe.

Avec les opérations de la ligue suspendues le mois dernier et la saison régulière 2019-2020 se sentant de plus en plus comme si c’était fini, il est logique que les Bulls commencent à agir comme si l’intersaison était là. NBC Sports Chicago’s K.C. Johnson a indiqué que le président et chef de l’exploitation, Michael Reinsdorf, avait initialement prévu de commencer à interviewer les candidats après la fin de la saison régulière, mais que la nouvelle recrue peut désormais prendre une longueur d’avance sur l’évaluation du personnel actuel. Jim Boylen, nous te connaissions à peine.

Bien qu’il soit agréable de voir l’une des anciennes franchises de la ligue faire ce qu’elle aurait dû faire il y a des années, la question clé est maintenant de savoir qui les Bulls embaucheront ensuite – et ce que cette location dira sur la direction que la franchise veut prendre. La fin de l’ère GarPax est enfin là, alors regardons (et imaginons) quelques candidats possibles pour être le sauveur des Bulls:

Les choix judicieux

Vendredi, après avoir appris que Reinsdorf commençait ses recherches, Woj a annoncé que les Bulls avaient déjà l’intention de contacter deux directeurs généraux actuels: Arturas Karnisovas de Denver et Bobby Webster de Toronto. Karnisovas et Webster ont tous deux grimpé les échelons avec leurs franchises respectives en jouant un rôle important dans la formation de listes solides. Le résumé de Webster parle de lui-même: il a aidé Masai Ujiri à faire des Raptors des vainqueurs de titre, puis les a maintenus compétitifs cette saison malgré la perte de Kawhi Leonard. Webster n’a que 35 ans, et les rumeurs de l’intérêt des Bulls pour lui rappellent rapidement l’embauche par les Cubs de Theo Epstein, âgé de 37 ans, en 2011. Epstein, bien sûr, a aidé à relancer l’une des institutions les plus célèbres du sport … Webster pourrait-il faire de même?

Karnisovas, quant à lui, n’a pas de bague, mais a le pedigree d’aider à construire l’une des reconstructions les plus patientes et réussies de la ligue. Les Nuggets ne sont pas seulement une équipe compétitive, principalement locale, ils ont également un noyau jeune qui semble prêt à gagner dans un avenir prévisible, ce qui est à la fois un témoignage de l’ensemble de l’infrastructure et un signe de la compétence de Karnisovas. Comme Webster, Karnisovas pourrait aider à changer la culture à l’intérieur des Bulls tout de suite.

L’Athletic a également signalé que les Bulls vont tendre la main au directeur général de l’Indiana Chad Buchanan et au vice-président des opérations de basket-ball de Miami, Adam Simon. Il y a ici un fil qui devrait être encourageant pour les fans de Bulls – tous ces noms sont actuellement employés par des franchises qui ont une bonne culture et qui se situent du bon côté de 0,500 ces derniers temps.

Le mouvement d’agent devenu GM

Les Bulls n’auraient pas l’intention de suivre cette voie, mais nous avons vu des plans changer dans le passé à Chicago. Si la franchise change de cap, elle pourrait suivre les traces des Warriors, des Lakers et des Knicks et choisir d’embaucher un agent pour diriger le front office. Maintenant que la porte a été ouverte par les Rob Pelinkas et Leon Roses du monde, de nombreux agents vont sans aucun doute vouloir emboîter le pas. Est-ce la bonne décision pour les Bulls? C’est difficile à dire. À l’heure actuelle, ils ne sont pas exactement en mesure d’attirer des agents libres de grands noms. Ils ont une équipe pleine de jeunes joueurs prometteurs, mais peu de preuves qu’ils s’améliorent. Un agent devenu GM pourrait être plus axé sur les transactions que sur le développement, et au moins pour l’instant, les Bulls semblent réaliser qu’ils ont besoin de ce dernier.

The Big Swing

Les Bulls ont pris un gros coup ces dernières années. Ils ont terminé trois saisons consécutives sous .500 et ont publié plus d’histoires controversées à propos de leurs entraîneurs et de leurs joueurs que de victoires en séries éliminatoires. Pourtant, Reinsdorf peut croire que les Bulls sont toujours les Bulls et devraient agir en tant que tels. Alors pourquoi ne pas vous balancer pour les clôtures? Selon The Athletic’s Darnell Mayberry, les Bulls ne prévoient pas de s’en prendre à Masai Ujiri ou Sam Presti, mais… puis-je jeter Daryl Morey comme suggestion? Peut-être que la controverse de Morey à Hong Kong l’automne dernier sera suffisamment dissuasive, mais s’il y a un intérêt de la part de Chicago, il n’est pas difficile d’imaginer un monde dans lequel Morey se rendra. Houston a été un gâchis depuis que Tilman Fertitta a acheté l’équipe et a commencé à essayer de réduire les coûts. Et bien que l’équipe ait semblé prendre un virage avant la fin de la saison, il ne suffit pas d’avoir James Harden. La situation à Houston ne semble pas propice à la victoire dans un avenir prévisible. Peut-être que Morey – un ancien du Nord-Ouest! – pourrait utiliser un nouveau projet.

The Legacy Guy

Amusons-nous hypothétiquement avec celui-ci. Et Scottie Pippen? Ce ne serait pas la première fois qu’une équipe tenterait de remonter dans le passé pour recréer ses jours de gloire. Pippen est actuellement analyste sur l’émission NBA d’ESPN The Jump et est resté connecté au jeu. Avec le bon personnel de soutien autour de lui et des entraîneurs axés sur le développement, les Bulls pourraient chevaucher la frontière entre devenir une option attrayante pour les agents libres – pouvoir mettre Pippen dans une pièce est un avantage automatique – et une plaque tournante pour développer de jeunes joueurs. Il est logique que les Bulls ne recherchent pas un agent, étant donné qu’ils ne peuvent pas actuellement se permettre de privilégier les transactions de grands noms sur la croissance interne, mais avec Pippen, il y a une chance que Chicago puisse tirer le meilleur parti des deux mondes. De plus, si Jordan peut posséder une équipe, pourquoi Pippen ne peut-il pas en diriger une?

