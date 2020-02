Garth Brooks portait le maillot de Barry Sanders – les fans pensaient que c’était Bernie

Nous vivons à une époque où tout semble immédiat et du présent. Nous sommes bombardés de nouvelles 24h / 24 et 7j / 7, et nous sentons que nous devons instantanément avoir une opinion sur ce qui est le plus récent.

Vous pouvez donc peut-être pardonner aux fans de Garth Brooks qui ont été stupéfaits quand il a posté une photo de lui portant un maillot qui disait “SANDERS 20” dans le dos pour un spectacle à Detroit. Voir: Il y a un homme nommé Bernie Sanders qui se présente à la présidence en 2020.

Il y a aussi le joueur de football le plus célèbre de l’histoire des Lions de Détroit, Barry Sanders, qui portait le numéro 20. Une demi-seconde de réflexion devrait probablement dire à ces gens que Brooks n’utilisait pas son concert de Détroit pour offrir une approbation lors des élections de 2020, mais à la place juste porter un maillot Barry Sanders.

Certaines personnes n’y ont pas réfléchi une demi-seconde. Ils l’ont perdu sur Brooks, le jurant pour une approbation présidentielle qu’il ne faisait presque certainement pas.

Voici le post:

Et voici quelques commentaires d’Instagram.

(Apparemment, Facebook en avait aussi beaucoup.)

Quoi qu’il en soit, les gens devraient rechercher les faits saillants de Barry Sanders. Il était très bon au football.

MISE À JOUR: Voici la réponse de Sanders à tout cela sur Twitter:

