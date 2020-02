Gary Neville et Tony Bellew seront «sur le même vol vers la lune» lorsque le défilé du titre de Premier League de Liverpool commencera, a déclaré l’ancien boxeur de Bluenose à TalkSPORT

Gary Neville et Tony Bellew sont prêts à tout pour éviter que Liverpool ne soit couronné champion de Premier League cette saison.

Les fans rivaux ont marqué en plaisantant les hommes de Jurgen Klopp «Les insoutenables» alors qu’ils se sont clairement hissés en haut du classement de la Premier League.

Les Reds ont tout simplement été sans égal dans la ligue ce trimestre; ils ont 22 points d’avance au sommet et sont toujours invaincus avec 26 victoires en 27 matches.

Liverpool se fraye un chemin vers le titre

Et, après leur plus récente victoire 3-2 sur West Ham à Anfield, ils ont besoin de QUATRE victoires de plus pour être confirmés champions d’Angleterre.

Cela fait longtemps que Liverpool n’a jamais remporté la Premier League et dont le dernier titre de champion remonte à 1990.

Au cours des 30 années qui ont suivi leur dernier triomphe, les rivaux de Manchester United ont remporté 13 titres et les supporters d’Everton se sont réjouis de la chute de leurs voisins par le haut.

Mais cela semble certain de mettre fin à ce mandat, et c’est apparemment trop pour la légende d’Old Trafford Neville et le superfan d’Everton Bellow.

Comme l’a dit l’ancien champion du monde des poids lourds en croisière: «J’ai parlé à Gary et nous sommes sur le même vol – il va sur la lune dès le début du défilé.»

“Bonjour obscurité, mon vieil ami” – Gary Neville ne jouira pas du triomphe du titre de Liverpool en Premier League

Neville a déjà promis de quitter le pays et de «s’envoler pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée» si Liverpool remportait un jour le titre de Premier League sur son ancien club.

Bellew également, s’exprimant avant la finale de la Ligue des Champions 2018 entre Liverpool et le Real Madrid, a plaisanté en disant qu’il “emmènerait toute sa famille sur la lune” pour éviter toute interaction avec les Reds en liesse.

Cette année, cependant, il a admis – probablement à pleines dents – que l’équipe de Klopp était vraiment digne du titre.

“Savez-vous quoi, je vais être honnête, mon attitude a changé envers Liverpool”, a révélé le boxeur Bluenose, qui avait l’habitude de faire broder le badge Everton dans son short pour les combats.

.

Tony Bellew admet que Liverpool mérite d’être champion de Premier League – mais il ne veut pas être loin des célébrations du titre des Reds!

«J’étais le bleu le plus mauvais et le plus amer que vous ayez jamais vu dans votre vie, mais après avoir perdu mon beau-frère il y a quelques années… il était un fan fou de Liverpool et les a suivis partout dans le monde.

«Je ne vais pas dire que je suis content pour eux, parce que je ne le suis pas, c’est difficile à regarder et ça m’ennuie de les voir si bien.

“Mais vous devez leur donner le crédit qu’ils méritent, c’est une des meilleures équipes que j’ai jamais vues de ma vie.”

