Gary Neville met au défi le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, de participer au football lundi soir avec lui et Jamie Carragher

Gary Neville a ravivé son différend avec Matt Hancock avec la légende de Manchester United défiant le secrétaire à la Santé de comparaître sur Monday Night Football.

Hancock a mis en lumière jeudi les gains des meilleures vedettes, appelant les joueurs de Premier League à “jouer leur rôle” et à réduire les salaires pendant la crise des coronavirus.

.

Hancock a été appelé par Neville une deuxième fois cette semaine

Il a déclaré: «Je pense que tout le monde doit jouer son rôle dans cet effort national et cela signifie aussi pour les footballeurs de Premier League.

«Étant donné les sacrifices que beaucoup de gens font – y compris certains de mes collègues du NHS, qui ont fait le sacrifice ultime d’aller au travail et ont attrapé la maladie et sont malheureusement décédés.

“Je pense que la première chose que les footballeurs de Premier League peuvent faire est de contribuer, de réduire les salaires et de jouer votre rôle.”

Neville a frappé Hancock vendredi, suggérant que Hancock a une “f ****** joue” en raison de l’incapacité du gouvernement à faire tester le personnel du NHS pour la maladie mortelle.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

Et dimanche, Neville a invité le ministre du gouvernement à comparaître lundi Football avec son collègue le spécialiste Jamie Carragher.

Il a tweeté: “Hé @MattHancock vu que vous vous concentrez tellement sur le football, pouvez-vous venir sur @SkySportsMNF cette semaine? Édition spéciale. Les questions de la communauté du football / des fans seront présentées par moi, @DavidJonesSky et @ Carra23 ».

La Premier League n’a pas encore conclu d’accord avec l’Association des footballeurs professionnels concernant leur rémunération, mais Liverpool et Tottenham ont mis le personnel non-joueur en congé.

Le champion en titre de la Premier League, Manchester City, a annoncé dimanche qu’il ne compterait pas sur l’argent du gouvernement pour aider à payer le salaire de son personnel.

Le Daily Mirror affirme que les joueurs sont plus que disposés à diminuer leurs salaires mais souhaitent que l’argent soit reversé à des œuvres caritatives plutôt que dans les poches des propriétaires de clubs.

Cette initiative a suscité les éloges de Hancock, qui a déclaré: “J’ai vu que, par exemple, les footballeurs font maintenant des dons importants à des œuvres de bienfaisance et je m’en réjouis vraiment, c’est exactement ce que nous devons voir.”

Tony Cascarino admet qu’il est bouleversé par la décision de Liverpool de mettre le personnel en congé

.