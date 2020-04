Gary Neville réplique à l’attaque de Matt Hancock contre les joueurs de Premier League, mais la légende de Manchester United fait face à un revers pour avoir défendu des stars riches

Jeudi soir, Gary Neville s’est retrouvé au centre d’une réaction publique après avoir riposté au jibe de Matt Hancock contre des joueurs de Premier League et défendu les riches stars.

Les propriétaires et les joueurs de certains clubs de haut vol ont été critiqués cette semaine après que plusieurs équipes aient placé leur personnel non joueur en congé, tandis que leurs stars les mieux rémunérées sont restées à plein salaire.

Le secrétaire à la Santé du gouvernement Hancock a pesé dans le débat en insistant sur le fait que les footballeurs de Premier League devraient «jouer leur rôle» pendant la pandémie de coronavirus.

“Prenez une réduction de salaire, jouez votre rôle”

Le secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales, Matt Hancock, a exhorté les footballeurs de Premier League à réduire leurs salaires et à contribuer à la lutte contre le coronavirus. pic.twitter.com/vZjVgB3BiJ

– Sky Sports News (@SkySportsNews) 2 avril 2020

“Je pense que tout le monde doit jouer son rôle dans cet effort national et cela signifie aussi pour les footballeurs de Premier League”, a-t-il déclaré lors du briefing quotidien sur les coronavirus jeudi.

«Compte tenu des sacrifices que font les gens, y compris certains de mes collègues du NHS, qui ont fait le sacrifice ultime et sont allés au travail et ont attrapé la maladie et sont malheureusement décédés, je pense que la première chose que les footballeurs de Premier League peuvent faire est de faire une contribution ; prendre une réduction de salaire et jouer leur rôle. “

Ces commentaires ne se sont pas lavés avec la légende de Manchester United Neville, qui a publié une réponse sur les réseaux sociaux.

L’ancien international anglais a insisté sur le fait que les stars de la Premier League auront un plan pour aider les personnes touchées par l’épidémie de COVID-19, et a critiqué le politicien pour avoir appelé les stars avant qu’elles n’aient eu la chance d’en formuler une.

J’aimerais être un joueur pendant 10 minutes de plus. Les joueurs du PL travaillent plus que probablement sur une proposition pour aider les clubs, les communautés et le NHS. Il faut plus de 2 semaines pour assembler. Matt Hancock les appelant lorsqu’il ne parvient pas à mettre en place des tests pour le personnel du NHS est une f @@@@@ g joue!

– Gary Neville (@ GNev2) 2 avril 2020

“Je souhaite être un joueur pendant dix minutes de plus”, a écrit Neville sur Twitter.

«Les joueurs de Premier League travaillent plus que probablement sur une proposition pour aider les clubs, les communautés et le NHS. Il faut plus de deux semaines pour assembler.

“Matt Hancock les appelant quand il ne peut pas mettre en place des tests pour le personnel du NHS est une foutue joue!”

Mais les commentaires de Neville n’ont pas été bien reçus sur la plate-forme de médias sociaux, car il a reçu de nombreuses réponses irritées, y compris de l’animateur de talkSPORT Mark Saggers, qui a dit à l’ancien défenseur de “se réveiller” et de “vivre dans le monde réel”.

Saggers a écrit: «Gary ne vit toujours pas tout à fait dans le monde réel. Aucune joue de Matt Hancock, il le dit juste tel quel. “

D’autres ont répondu: “Réveille-toi Gary, tu te fais tirer de la laine sur les yeux.”

. – .

La légende de Man United, Gary Neville, a proposé d’aider le personnel du NHS pendant la crise des coronavirus, mais a fait l’objet de critiques après avoir défendu des joueurs de Premier League

“Gary, mardi dernier, j’ai dû embaucher 21 employés sur Furlough, des parents célibataires, etc. Je ne sais pas si j’aurai une entreprise où retourner, veuillez ne pas me dire que les joueurs PL ne peuvent pas arranger une réduction de 20% par club pendant la nuit.”

“Ouais, Gary – parce que l’organisation d’une opération de test à partir de zéro est tellement plus facile qu’un groupe de multimillionnaires se réunissant pour s’entraîner à ne pas prendre leur énorme salaire pendant quelques semaines …”

«Il faut plus de deux semaines pour régler un pourcentage des footballeurs payés en trop pour protéger le personnel de l’arrière-salle et les équipes des ligues inférieures, mais le gouvernement parvient à créer 330 milliards de livres sterling pour protéger les salaires des nations en seulement 2 jours, et un peu plus d’une semaine pour équipes de première division pour en abuser? “

Les équipes de Premier League Tottenham, Newcastle, Bournemouth et Norwich ont toutes opté pour le programme de maintien en emploi du gouvernement.

Simon Jordan dénonce les clubs de Premier League pour avoir mis le personnel non joueur en congé dans le cadre d’une pandémie de coronavirus

D’autres clubs ont tenté de prendre des mesures plus positives pendant la crise des coronavirus, les propriétaires de Norwich, l’entraîneur-chef Daniel Farke et les joueurs faisant don d’un pourcentage de leur salaire pour collecter 200000 £ afin d’aider les populations locales et les organisations caritatives affectées par l’épidémie de COVID-19.

Pendant ce temps, les joueurs de Leeds United se sont déjà portés volontaires pour prendre un report de salaire, tandis que les joueurs de Birmingham City qui gagnent plus de 6000 £ par semaine ont été invités à prendre une réduction de 50% pour les quatre prochains mois.

Le patron de Bournemouth, Eddie Howe, est devenu le premier manager de Premier League à bénéficier d’une réduction de salaire volontaire mercredi, tandis que le PDG de Brighton, Paul Barber, le directeur technique Dan Ashworth et l’entraîneur-chef Graham Potter ont chacun subi une réduction de salaire volontaire “significative”.

Ailleurs en Europe, les joueurs de Barcelone et de l’Atletico Madrid ont subi une baisse de salaire de 70%, tandis que le patron de la Juventus Maurizio Sarri et son équipe ont accepté de geler leur salaire pendant quatre mois.

.