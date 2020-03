Gary Neville s’attend à ce que les stars de la Premier League “ fassent quelque chose de spécial ” pour aider le pays à faire face à l’épidémie de coronavirus

L’icône de Manchester United, Gary Neville, espère que les footballeurs de Premier League utiliseront leurs richesses et leur statut pour intensifier et aider dans la lutte contre le coronavirus – et attend pleinement d’eux qu’ils le fassent.

Le spécialiste de Sky Sports a plus que fait sa part pour aider les communautés touchées par la pandémie en offrant un hébergement gratuit au personnel du NHS dans les deux hôtels qu’il possède avec des membres de United’s Class of ’92.

La légende de Man United, Gary Neville, a proposé d’aider le personnel du NHS

Il croit maintenant que les footballeurs de haut niveau voudront se réunir et donner l’exemple au reste du pays.

“J’ai une grande confiance dans les joueurs de football en ce qui concerne leur âme”, a-t-il déclaré au Mail.

«Je crois vraiment que 99% d’entre eux sont de très bons êtres humains qui voudront non seulement prendre soin d’eux-mêmes, mais aussi des communautés dont ils font partie.

«La plupart viennent du genre de communautés qui trouvent que des moments comme celui-ci sont les plus difficiles. Je pense que les joueurs vont intensifier leurs efforts le mois prochain. Certains l’ont déjà fait.

“Ils ne seront pas égoïstes. Ils voudront faire quelque chose de spécial au cours des prochaines semaines, une fois qu’ils auront compris ce que c’est.

«Parfois, la meilleure aide peut être de prendre des distances sociales et de rester chez eux. Que peuvent-ils faire en dehors de cela pour apporter de la valeur à la communauté afin d’aider les gens et les services à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés? »

Neville, ainsi que les anciens coéquipiers de United Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt et son frère Phil, ont mis 176 lits à la disposition de l’Hotel Football et de la Bourse – tous deux qu’il possède en copropriété – afin d’accueillir le personnel du NHS qui est travailler incroyablement dur pour aider le pays à faire face à la pandémie.

Le football est en rupture avec le Royaume-Uni en lock-out et ne reviendra qu’au moins début mai.

“Le football aura toujours de l’importance, mais nous ne sommes pas loin du point où nous pouvons en parler”, a déclaré Neville.

“Nous ne pouvons pas faire cela tant que nous ne pouvons pas voir l’autre côté de cette crise et je ne pense pas que nous soyons encore dans l’abîme.”

Le Bayern Munich a accepté de réduire ses salaires pour aider les employés de son club

Pendant ce temps, les joueurs du Bayern Munich ont accepté de renoncer à leur salaire de 20% afin d’aider financièrement les autres employés du club.

Des stars du rythme de la Bundesliga ont suivi le Borussia Dortmund, Barcelone et la Juventus dans un geste de solidarité après une rencontre lundi entre la direction du club et les joueurs où ils ont accepté de réduire leurs salaires.

