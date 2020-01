Gary Neville termine Jamie Carragher et appelle Brandon Williams un cannibale

Ils peuvent ne pas l’admettre, mais Jamie Carragher et Gary Neville sont maintenant de très bons amis.

Quand ils étaient footballeurs, ils étaient rivaux, car Carragher a joué pour Liverpool et Neville était à Manchester United.

Carragher et Neville: de rivaux féroces…

Aux amis célèbres

Les deux clubs s’affrontent dimanche à Anfield alors que Liverpool cherche à poursuivre sa quête d’une première couronne de Premier League, tandis que Man United voudra infliger une première défaite en championnat de la saison aux Reds et rester en contact avec les quatre premiers.

Il est connu comme le grand appareil du football anglais, il y a donc sans surprise beaucoup de préparation.

Une partie de cette montée en puissance comprend Carragher et Neville se terminant mutuellement, et bien sûr, ils y étaient à nouveau avant le choc de ce week-end.

Tout a commencé lorsque Neville est allé sur Twitter pour féliciter le jeune des Red Devils, Brandon Williams, jeudi matin, alors que le jeune a impressionné de jouer contre les Wolves en FA Cup.

Neville a suggéré que le joueur de 19 ans était comme un cannibale dans sa façon de jouer avec une attitude de ne jamais dire de mourir.

Il a écrit sur la plate-forme de médias sociaux: «J’aime Brandon Williams. Ce que j’aime particulièrement chez lui, c’est qu’il a ce regard dans l’œil de quelqu’un qui mangerait le nez de son adversaire pour gagner le match.

«Continuez, gamin! Oh, il peut jouer au football, ce qui est toujours un bonus. »

Quelques minutes plus tard, Neville a tweeté une vidéo de Carragher marquant deux buts lors d’un match de Premier League contre Man United en septembre 1999, un affrontement remporté par les Red Devils 3-2.

Neville a ensuite suggéré que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer pourrait obtenir les trois points à Liverpool ce dimanche – tant qu’ils ont un buteur aussi bon que Carragher à invoquer!

“Je ne peux pas attendre dimanche et terminer cette course”, a-t-il tweeté.

“Juste besoin de nos attaquants pour traverser le poteau proche sur les croix et attaquer le ballon dans la surface de six mètres comme cette belle [Carragher] a fait toutes ces années!

Bien sûr, Carragher n’allait jamais laisser cette diapositive et riposter avec ses propres rappels quand Neville avait échoué contre Liverpool.

Carragher a répondu: «Presque aussi mauvais que de vous faire intimider par [Robbie] Fowler, encrassement [Steven] Gerrard pour stylo, handball pour coup franc de [Danny] Murphy & Fowler le feuilletant au-dessus de votre tête et marquant! “

Il reste encore trois jours avant le match, donc les va-et-vient vont continuer.

Et imaginez à quoi ressembleront Carragher et Neville lorsque le match commencera…

.