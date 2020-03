Gary O’Neil pensait que Robert Prosinecki était des ordures, mais il s’est vite rendu compte que la star de Portsmouth qui fumait en chaîne était un “ génie ”

“C’était comme jouer au football avec ton père, il ne pouvait pas courir, mais il était à couper le souffle sur le ballon.”

Beaucoup de gens ont peut-être oublié le bref passage de Roberto Prosinecki sur la côte sud, mais les fans et les joueurs de Portsmouth ne le feront certainement pas de si tôt.

Vous savez que vous regardez un baller quand il porte des coupes du monde Adidas

L’ancien milieu de terrain croate qui a joué pour le Red Star Belgrade, Barcelone, le Real Madrid et Séville a déménagé à Fratton Park en 2001, et est rapidement devenu un héros culte local.

Il a passé une seule saison dans un maillot Pompey et se souvient encore de lui comme l’un des meilleurs joueurs et légendes de tous les temps du club, les ayant presque à lui seul sauvés de la relégation de la première division (maintenant le championnat).

Mais tous n’ont pas été convaincus par la signature, comme l’a déclaré l’ancien milieu de terrain de Portsmouth Gary O’Neil à talkSPORT en 2019.

O’Neil n’avait que 19 ans lorsque Prosinecki est arrivé et il avait de grands doutes quant à la capacité de la chaîne de 35 ans à fumer.

Cependant, il a déclaré à l’animateur du Sports Bar, Andy Goldstein, que ces doutes se sont évaporés dès qu’il a vu l’éclat intemporel du Croate à l’entraînement.

“Il était ancien quand il est venu jouer pour nous, mais il était toujours brillant”, a déclaré O’Neil à talkSPORT.

Les fans de Portsmouth reviendront sur une année de Robert Prosinecki à Fratton Park avec de bons souvenirs de ses superbes objectifs

“Quand il est venu au club, j’ai pensé:” Il est des ordures! Il ne peut pas courir, comment va-t-il jouer pour nous? “Mais il avait le ballon et vous vous disiez:” Oh mon Dieu, ce gars est un génie! “

«Vous ne pouviez pas lui enlever le ballon, il ferait des pas qui tromperaient toute une équipe.

«Il ne pouvait littéralement pas courir, c’était comme jouer au football avec ton père!

«Mais c’était un joueur incroyable. Il s’entraînait à un rythme où il voulait s’entraîner, il jouait juste au numéro dix et je ferais toute sa course, mais il était à couper le souffle. Le truc qu’il a fait était incroyable.

Gary O’Neil était le bourreau de travail de milieu de terrain à Portsmouth tandis que Prosinecki a rendu la magie possible

«Je me souviens qu’il a réussi un triplé contre Barnsley et nous avons quand même réussi à perdre 4-3 à domicile [it was actually a 4-4 draw].

«Dans le vestiaire après le match, il a simplement jeté ses bottes et nous a regardés avec dégoût, comme:« Vous êtes tous des déchets. Je viens de réussir un triplé à domicile et nous ne pouvons même pas battre Barnsley.

“Et puis il est allé à la salle du kit avec l’homme du kit pour avoir un pédé.”

Le tabagisme était un autre élément qui a ajouté à l’air mystique entourant le maestro croate.

Il avait 35 ans, il ne pouvait pas courir, il fumait comme une cheminée, et pourtant il a sauvé à lui seul Pompey de la relégation.

Quel homme. (Fumer est mauvais, les enfants)

“Lorsque vous êtes entré dans le vestiaire à la mi-temps, il y avait toujours quelqu’un dans la cabine des toilettes et vous pouviez simplement fumer en venant par le haut de la porte”, a ajouté O’Neil.

«Il fumait à travers un bon couple de cigarettes à chaque mi-temps.

“Fumer est mauvais et ce n’est certainement pas bon si vous voulez être footballeur, mais Prosinecki était incroyable.”

