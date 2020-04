Gary O’Neil sympathise avec les difficultés des joueurs de l’EFL pendant la pandémie de coronavirus

Gary O’Neil sympathise avec les footballeurs des régions inférieures de l’EFL qui se débattent pendant la pandémie de coronavirus.

La maladie mortelle, qui a fait plus de 180 000 morts dans le monde, a contraint les autorités du football à suspendre les matchs au Royaume-Uni le mois dernier.

Gary O’Neil est sans club depuis qu’il a quitté Bolton l’été dernier

O’Neil, qui a passé les dernières étapes de sa carrière dans la Ligue de football avec Bristol City et Bolton, a révélé que certains joueurs font face différemment sans football.

L’acteur de 36 ans a déclaré à White et Sawyer sur talkSPORT: «J’ai parlé à beaucoup d’amis qui jouent encore. Ils le traitent tous très, très différemment.

«J’ai un ami qui s’en sort très bien et il profite du temps supplémentaire avec sa famille. Il est plus en sécurité financière et il a un contrat la saison prochaine.

«Mais il y a un jeune garçon qui a dû quitter sa famille et il vit dans une ville loin de tout le monde dans un appartement tout seul.

Certains clubs et joueurs de la ligue inférieure ont du mal pendant cette crise

“Tout ce qu’il a, c’est son vélo d’appartement et sa PlayStation. Il n’a vu personne qu’il connaît ou aime depuis des semaines, alors il a du mal. “

O’Neil est sans club depuis qu’il a été relégué du championnat avec Bolton l’été dernier.

Avec une date de retour pour le football anglais encore inconnue, il a laissé des joueurs, dont les contrats expirent le 30 juin, se demander où ils iront ensuite.

O’Neil a ajouté: «Vous obtenez les gars qui sont hors contrat et ne vont pas avoir un accord avec le club et ils vont devoir déménager.

“Mais il ne sait pas quand il va déménager, car il ne sait pas quand la nouvelle saison va commencer.

«Ces gars dans les parties inférieures de l’EFL, qui gagnent des salaires plus élevés que ceux auxquels les gens sont habitués, sont sous contrat d’un an et traversent une période très, très incertaine.

«Je pense qu’il est important que nous réalisions tous que les gens sont en difficulté et que les clubs et le PFA [Professional Footballers’ Association], surtout, faites leur part pour nous assurer que les joueurs vont bien. »

