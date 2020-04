Gaspillé AMLO 511 mp dans le stade – .

RÉFORME

Mayolo López



Mexico (17 avril 2020) .- Le président Andrés Manuel López Obrador a supprimé la trésorerie en finalisant l’achat de 511 millions de pesos du stade de baseball Héctor Espino, à Hermosillo.

Hier, le secrétaire au Trésor de Sonora, Raúl Navarro Gallegos, a annoncé que Banobras avait effectué le paiement et que l’argent serait utilisé pour les pensions d’Isssteson, pour la sécurité publique et pour les infrastructures hospitalières et le matériel médical.

Depuis août 2019, Andrés Manuel López Obrador a déclaré qu’il chercherait à acheter deux stades à Hermosillo et Ciudad Obregón, Sonora, pour son programme de formation pour les joueurs de baseball, les écoles et les centres d’éducation physique et les zones commerciales dans ses environs.

Mais le paiement a été effectué en pleine contingence sanitaire et économique en raison de la pandémie de coronavirus.

Avec le montant de la transaction, 472 000 combinaisons de protection médicale contre Covid-19 pourraient être achetées, selon le sénateur Clemente Castañeda.

“Récemment, le paiement a été effectué par la Fédération, correspondant à la vente du stade Héctor Espino, dont la majorité des ressources sont investies dans le secteur de la santé, pour préparer et améliorer les conditions de prise en charge du virus”, a indiqué dans une déclaration du gouvernement de Sonora.

Mercredi dernier, le ministère du Développement territorial a également annoncé que la construction d’un stade de baseball à San Luis Rio Colorado, Sonora, avait été achevée, où 58 millions de pesos supplémentaires avaient été dépensés.

Hier, après l’annonce, la critique du gouvernement AMLO a plu sur lui.

«Dans une situation comme celle dans laquelle nous nous trouvons, même si ce sont des engagements acquis, une dépense de cette ampleur quand vous avez l’épidémie devant vous; lorsque vous avez des médecins qui prétendent le manque de fournitures et de conditions pour faire leur travail; et lorsque vous avez une crise économique devant vous, tout engagement de cette nature qui ne génère absolument rien doit être arrêté », a déclaré le sénateur Clemente Castañeda, leader national de Movimiento Ciudadano (MC).

De l’avis de Castañeda, les 511 millions 600 000 pesos devraient être utilisés pour pallier les carences du personnel médical.

«Le gouvernement devrait annuler tout type d’engagement qui, à l’heure actuelle, n’a pas servi à faire face à la pandémie, à orienter cet argent pour les choses vraiment importantes.

“En ce moment, le plus urgent est de donner des conditions aux médecins qui dénoncent le manque d’équipement pour pouvoir faire leur travail”, a-t-il dit.

Le stade Héctor Espino a été inauguré le 4 octobre 1972, il était le domicile des Naranjeros et a une capacité de 15 mille personnes.