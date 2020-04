Gastón Fernández a parlé de son contrat et dans quel club il prendra sa retraite

Gastón Fernández a évoqué la fin de son contrat et la décision qu’il envisage de prendre pour un avenir pas trop lointain.

La crise des coronavirus a imposé une quarantaine générale en Argentine et avec cela l’arrêt du football argentin. Logiquement, les joueurs sont à la maison avec leurs familles.

Mais bien sûr, cela fait aussi réfléchir et réfléchir beaucoup les footballeurs sur leur carrière.

Dans ce sens, Gastón Fernández s’est entretenu avec CIELOSPORTS à LA CIELO et a parlé de son avenir puisqu’il a un contrat jusqu’en juin:

«Je pense à mon avenir à travers une étape où j’entre dans ma carrière. La décision d’arrêter de jouer est quelque chose que j’analyse depuis longtemps et que je me prépare pour que le lendemain ne soit pas si douloureux ni si brusque », a-t-il commencé en disant. “J’ai un contrat jusqu’au 30 juin et à partir de là, je prendrai une décision si je continue à jouer.”

«Ma carrière va se terminer chez les étudiants. Je sens que je n’ai plus rien à remplir au club et je suis très fier de la course que j’ai faite car tout est accompli. Je vais garder le mot que jusqu’au dernier jour mon seul club sera les étudiants », a-t-il conclu.