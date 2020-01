Gâteaux, coachs de vie et pas d’alcool – Comment Conor McGregor a complètement changé son régime alimentaire et ses méthodes d’entraînement pour le retour de l’UFC

Ensanglanté, meurtri et battu, Conor McGregor a été aidé à sortir de l’octogone par plusieurs membres du personnel de l’UFC alors qu’il s’apprêtait à faire le long chemin de retour vers son vestiaire à la T-Mobile Arena.

L’œil gauche commençant à enfler, l’Irlandais est revenu lentement mais sûrement à la solitude après avoir subi la perte la plus débilitante de sa carrière.

L’Irlandais a dû penser qu’il avait touché le fond en octobre 2018

L’événement principal de l’UFC 229 en 2018 restera dans les mémoires pour les scènes horribles après que Khabib Nurmagomedov ait serré le cou de McGregor dans une emprise semblable à un vice pour faire en sorte que «The Notorious» touche au quatrième tour de leur combat pour le titre léger.

Lâché par une énorme main droite pour la première fois de sa carrière à l’UFC, McGregor ressemblait à une imitation bon marché de l’homme qui avait battu Eddie Alvarez lors de sa dernière apparition dans l’octogone pour devenir le premier combattant de l’histoire de l’UFC à détenir deux ceintures simultanément à Madison Square Garden en novembre 2016.

Ayant apparemment atteint le sommet de sa carrière, McGregor a ensuite affronté Floyd Mayweather lors de ses débuts en boxe professionnelle neuf mois plus tard.

Mais, comme le présage la parabole sur Icare, les simples mortels qui osent atteindre le soleil seront sans aucun doute brûlés.

McGregor a été contraint de s’adresser à Khabib lors de leur combat pour le titre léger

McGregor a lentement commencé à se détendre et son monde a semblé s’effondrer tout autour de lui dès la seconde où il a reculé dans les cordes de boxe ce soir d’août 2017.

La défaite contre Nurmagomedov n’était que la partie émergée de l’iceberg, car des accusations sérieusement préjudiciables à la vie personnelle de l’Irlandais ont été portées et il a continué de se retrouver du mauvais côté de la loi.

Mais la rhétorique entourant McGregor ne pourrait pas être plus contrastée avant son retour dans l’octogone contre Donald Cerrone à l’UFC 246 samedi soir.

L’entraîneur John Kavanagh, le président de l’UFC Dana White et plusieurs journalistes respectés ont discuté d’un changement crucial de comportement de l’Irlandais.

L’Irlandais affronte Donald Cerrone à l’UFC 246

En fait, les rapports suggèrent qu’il est dans la forme de sa vie et qu’il a l’air plus beau que jamais – dépassant peut-être même les sommets élevés qu’il a atteints lors de son incroyable course au sommet en 2016.

Ci-dessous, talkSPORT.com a examiné comment McGregor a réussi à se remettre au sommet du jeu et à contrôler ses démons intérieurs.

Conor McGregor s’entraîne à l’UFC Performance Institute de Las Vegas

Le régime alimentaire et la nutrition sont des éléments clés du régime de tout combattant, quel que soit le sport. Mais lorsque vous prenez en compte la fréquence à laquelle McGregor saute entre les classes de poids, cela devient encore plus pertinent.

L’Irlandais a embauché George Lockhart pour l’aider à gérer sa consommation de repas et à fluctuer sainement entre 145 lb, 155 lb et ensuite jusqu’à 170 lb.

Mais, après avoir lutté avec sa perte de poids pour l’UFC 229, McGregor a révélé que – en plus de faire des teetotal – son équipe avait fait des changements afin d’éviter les mêmes problèmes.

“La semaine de combat, la réduction de ce poids est une expérience très difficile”, a-t-il déclaré lors d’une session de questions / réponses avec Proper 12 Whisky. «Je l’ai traversé tout au long des années.

@NotoriousMMA (Instagram)

“The Notorious” serait dans la forme de sa vie pour ce combat

«Cinq jours avant le combat, je n’avais qu’un filet de poulet, avec une boule de beurre d’amande dessus, trois fois par jour avant le combat. Et HUIT litres d’eau.

«Évidemment, j’ai maintenant recruté des nutritionnistes et le régime alimentaire est plus structuré.

«Mais cela n’enlève toujours pas la gravité et l’intensité de la réduction de ce poids et de la déshydratation du corps.

«Mon dernier combat, il y a eu quelques erreurs de calcul et cela a causé une perte de poids très, très intense et extrême.

Kavanagh a travaillé avec McGregor tout au long de sa carrière jusqu’à présent

«C’est une période intense et c’est quelque chose que je continue d’apprendre avec mon nutritionniste et mon équipe – en essayant de trouver la manière exacte et correcte de le faire.

«Donc, actuellement; juste des graisses, des protéines, des glucides et juste essayer de garder mes nutriments tout en réduisant le poids, tout en maintenant la formation.

“C’est quelque chose dont je ne veux presque pas parler – ça me donne des frissons! Mais nous pensons l’avoir trié et formulé et nous reviendrons bientôt. »

McGregor a admis qu’il était bien en dessous de la limite de poids welter de 170 livres une semaine avant le combat, ce qui signifie qu’il est très peu probable que les fans voient l’irlandais incliner plus de 165 livres sur la balance vendredi soir.

Boxe Floyd Mayweather a apporté une quantité embarrassante de richesses pour l’homme de 31 ans

Mais cela ne signifie pas qu’il s’est permis de ralentir son alimentation, en réussissant à emballer tous ses principaux groupes alimentaires dans chaque repas afin qu’il puisse suffisamment récupérer.

Il a déclaré à Askmen: «Je mange de la bonne viande – du poulet, du saumon, du steak – et beaucoup de légumes verts de qualité et certains fruits comme les bananes. Je mange des œufs – une omelette avec mon Americano pour un petit déjeuner tardif ou un brunch.

«Il est important de prendre suffisamment de protéines lorsque je m’entraîne pour aider à développer mes muscles et à récupérer.

«Je bois principalement de l’eau ou de l’eau de coco. Il est important de rester hydraté – la première chose que je fais le matin est de m’étirer et de boire de l’eau. “

Malgré les accusations de mauvais cardio, McGregor ne se permet pas de se livrer à des friandises lorsqu’il travaille à un combat.

Cependant, il se permet d’avoir un repas de triche occasionnel afin de rester sain d’esprit.

“Je ne mange pas de plats à emporter. Je ne mange rien de tout cela », a-t-il dit, s’adressant à Men’s Health.

«Je mangerai des viandes de bonne qualité, des légumes verts de bonne qualité, des glucides de bonne qualité comme la patate douce et la courge musquée, et c’est tout.

“J’ai une dent sucrée – ce serait là que je prendrais du poids en me battant, si quelqu’un apporte un paquet de gâteaux et de café.”

Le fils de McGregor – Conor Jr – garderait le combattant au sol

L’Irlandais travaille avec l’entraîneur-chef John Kavanagh depuis qu’il a commencé à s’entraîner en MMA en 2007.

Le propriétaire de Straight Blast Gym a vu l’ancien timide natif de Lucan se transformer d’adolescent maigre en champion du monde de deux poids en moins d’une décennie.

Avec Owen Roddy enrôlé comme entraîneur frappant et entraîneur de lutte Sergey Pikulskiy également dans le camp, l’équipe travaille sans relâche pour rendre ‘The Notorious’ le plus complet et le plus complet possible.

Mais la plus grande différence entre ce camp et le camp de Khabib peut être attribuée à un seul facteur, selon la structure de Roddy.

Instagram @thenotoriousmma

Le gonflement pour atteindre la limite de poids welter de 170 lb n’a pas été un problème

“Le dernier camp était juste un peu sporadique”, a déclaré Roddy à propos de McGregor lors d’une interview avec MMA Fighting. «Nous ne savions pas à quelle heure nous nous entraînions.

«Parfois, c’était très tard dans la nuit, parfois c’était tôt le matin et personne ne le savait vraiment.

“Même si nous faisions toutes ces séances, je ne pense pas que ce soit bon pour vous quand il ne sait même pas à quelle heure il va s’entraîner, il suffit de le ressentir. Au cours des derniers mois, il a été très enrégimenté. “

McGregor a également fait appel à l’ancien entraîneur de boxe de l’enfance Phil Sutcliffe pour ce combat afin de peaufiner ses talents de frappeur.

McGregor travaille avec l’entraîneur en grève Owen Roddy avant l’UFC 229

Lors d’une interview avec Ariel Helwani d’ESPN, l’Irlandais a admis qu’il souhaitait avoir enrôlé l’aide du double olympien pour son match de spin-off avec Mayweather.

Mais le chef de Crumlin Boxing Sutcliffe pense que ses compétences pugilistes reviennent déjà.

Il a déclaré à The Mac Life: «Je travaille du côté du coup de poing de son jeu. Au cours des six ou sept dernières semaines où il a été avec moi, ses compétences en boxe sont phénoménales, elles sont après son retour.

«Son jeu de jambes, ses compétences reviennent à leur niveau de pratique.

«Je ne dirai pas que je connais bien la lutte, je suis après avoir beaucoup appris et regardé énormément de vidéos au cours des dernières semaines.

“Fondamentalement, quels coups de poing vont fonctionner contre ces gars-là, il va se battre, pour le moment nous travaillons juste au large de Cerrone.

«Nous avons un plan, Conor le verra et il le voit maintenant. Je travaille bien avec John Kavanagh et Owen Roddy.

“Fondamentalement, je suis un conseiller technique sur la façon dont il devrait faire les choses dans le monde de la boxe.

La renommée et la fortune ont trouvé l’Irlandais avec une relative facilité sur le chemin du sommet

«En lui parlant régulièrement maintenant, son personnage et son attitude ont traversé le toit.

«Il est tellement confiant, il est heureux, le camp est génial. L’un des gars a dit que c’était le meilleur camp dans lequel ils aient jamais été.

“Donc, le peu de boxe dans laquelle j’ai été amené, j’espère que cela lui donne un peu de culture, un peu de razzmatazz.”

Le dernier changement (et peut-être le plus crucial) qui devait se produire pour McGregor était de réinitialiser son état d’esprit à celui d’un challenger.

Le conférencier motivateur Tony Robbins est entré dans la vie de McGregor et a eu une influence extrêmement positive

Comme l’a déclaré «Marvelous» Marvin Hagler: «Il est difficile de sortir du lit pour faire des travaux routiers à 5 heures du matin lorsque vous dormez en pyjama de soie.»

McGregor avait assez d’argent pour habiller toute l’équipe de son bien-aimé Manchester United en pyjama en soie, sans parler d’une paire pour lui-même.

Avec une entreprise florissante de whisky, une gamme de vêtements réussie et même un accord d’approbation avec Burger King, McGregor ne manque pas de revenus supplémentaires.

Après avoir été invité à parler avec le conférencier motivateur et auteur Tony Robbins, McGregor prétend avoir enrôlé le Californien en tant que «coach de vie» pour redécouvrir la mentalité appropriée pour concourir.

grand discours

“Nous sommes restés en contact avec Tony, c’est un homme de premier plan Tony”, a-t-il déclaré à Ariel Helwani.

«Il est venu à la maison et a passé en revue certaines choses… Je parlais à Tony, nous avons fermé les yeux.

“J’étais très heureux avec ça, je me sentais vraiment exalté en sortant de ça, je vais continuer”, a-t-il expliqué.

«Il va venir me voir la veille du combat. Il est en train de devenir mon coach de vie », a-t-il ajouté.

.