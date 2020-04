Geno Smith riposte contre Rex Ryan au cours d’un drame sur les Jets

Geno Smith a riposté à Rex Ryan lors du dernier drame des New York Jets cette semaine.

Récemment, Ryan est apparu dans l’émission Howard Stern et a fait des remarques pas si gentilles à propos de Smith.

Ma maman n’a jamais aimé ce mec, il a été un serpent .. et vous le glorifiez tous .. aurait dû être renvoyé après 1 an .. la vérité est que nous avons gagné 8 matchs après ESPN nous en avons remporté deux et il a récupéré son travail .. en quelque sorte je suis pris dans une querelle et je suis le bouc émissaire .. Le même gars qui m’a rédigé # TheBusiness

– Geno (@ GenoSmith3) 8 avril 2020

“Donner [Bill Belichick] Geno Smith et voyons combien de Super Bowls il aurait gagnés », a-t-il déclaré.

De toute évidence, Smith n’a pas accepté ces mots avec bonté.

“Ma maman n’a jamais aimé mec, il a été un serpent et vous le glorifiez tous”, a déclaré Smith à propos de Ryan.

“J’aurais dû me faire virer après 1 an. La vérité est que nous avons gagné 8 matchs après que ESPN nous en ait fait gagner deux et qu’il a récupéré son travail. Quelque part, je suis pris dans une querelle et je suis le bouc émissaire .. Le même gars qui m’a rédigé. “

Ryan a suscité beaucoup de controverse avec ses récents commentaires. Reviendront-ils le mordre?

