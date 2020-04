George Foreman dit «il n’en faut plus» de Mike Tyson alors qu’il exhorte la légende des poids lourds à annuler le retour

George Foreman a exhorté Mike Tyson à abandonner l’idée de retourner sur le ring de boxe.

Tyson a révélé qu’il s’entraînait actuellement avant un retour sensationnel à la boxe en 2020.

Mike Tyson pourrait revenir sur le ring en 2020

“Iron Mike” s’est battu professionnellement pour la dernière fois en 2005, alors qu’il prenait sa retraite contre son compagnon Kevin McBride après une brillante carrière.

L’homme de 53 ans prétend être dans la meilleure forme de sa vie alors qu’il continue de partager ses séances d’entraînement avec les fans sur les réseaux sociaux.

Il a révélé qu’il voulait participer à certains événements d’exposition pour essayer de collecter des fonds pour la charité.

Le grand contremaître des poids lourds découragea l’idée que Tyson se batte à nouveau.

L’athlète de 71 ans a déclaré à World Boxing News: «Tyson a fait assez de grandes choses pour la boxe. Il n’en faut plus.

“Il est dans le Hall of Fame et était un puissant frappeur.”

Mike Tyson raconte l’histoire de ses tigres

Tyson parlait sur Instagram Live avec le rappeur T.I. quand il a présenté ses plans pour retourner sur le ring de boxe et a révélé son régime d’entraînement actuel.

Il a déclaré: «Je frappe les mitaines depuis la semaine dernière. Ça a été difficile, mon corps est vraiment surélevé et vraiment mal de toucher les mitaines.

“Je m’entraîne, j’essaye de monter sur le ring, je pense que je vais encadrer quelques expositions et me mettre en forme.

«Je veux aller au gymnase et me mettre en forme pour pouvoir organiser des expositions en trois ou quatre tours pour certains organismes de bienfaisance et autres.

«Certaines expositions caritatives, gagner de l’argent, aider des mères de famille sans abri et affectées par la drogue comme moi.

«Je fais deux heures de cardio, je fais du vélo et du tapis roulant pendant une heure, puis je fais des poids légers, 300, 250 répétitions.

«Ensuite, je commence ma journée avec le truc de boxe, j’y vais et je frappe les mitaines, 30 minutes, 25 minutes, je commence à être en meilleure condition.

“Je commence à assembler ces combinaisons. J’ai mal, j’ai l’impression que trois mecs m’ont chassé. “

