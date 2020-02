George Groves explose la boxe YouTube “horrible et abyssale” après avoir regardé KSI vs Logan Paul et Jake Paul vs AnEsonGib

George Groves a exprimé sa consternation face à la tendance actuelle des YouTubers à s’infiltrer dans la boxe professionnelle.

L’ancien champion du monde des super-moyens a participé à certaines des plus grandes soirées de boxe britannique de la dernière décennie et a pris sa retraite après avoir réalisé son rêve.

.

George Groves a remporté le titre des super-moyens de la WBA

CONFIRMÉ

Deontay Wilder contre Tyson Fury 2 undercard: les combats sont confirmés pour le blockbuster de revanche

SUPERSTAR

Prochain combat d’Anthony Joshua: nouvelles imminentes sur la défense du titre – qui et quand?

DIFFICULTÉ

Gervonta Davis arrêtée et inculpée après une altercation avec la mère de son enfant

PERSPICACITÉ

ITV annonce la date et l’heure du premier épisode de la série Tyson Fury en coulisses

Tactique

Fury promet de se tremper les mains dans l’essence pendant cinq minutes par jour avant le match revanche de Wilder

une nuit spéciale

Brook vs DeLuca live stream: date et heure, comment regarder et undercard

MASSE

Tyson Fury montre la transformation du corps «solide comme une roche», la pierre plus lourde pour le match revanche

EXPÉRIENCE

15 fois les meilleurs poids lourds se sont affrontés, y compris AJ, Wilder, Fury

choc

Tyson Fury vs Deontay Wilder 2 Date: Quand les superstars se rencontreront-elles en match revanche?

ÉVALUATION

Deontay Wilder rend son verdict sur le prochain adversaire d’Anthony Joshua, Kubrat Pulev

Depuis qu’il a quitté le sport cependant, le paysage a quelque peu changé avec des combats à l’origine en col blanc entre YouTubers qui ont connu un énorme succès.

En conséquence, le promoteur Eddie Hearn a maintenant organisé deux des combats en tant que concours professionnels, bien que cela ait contrarié Groves.

Il a dit à After The Bell: «C’est horrible, c’est épouvantable. Cela fait ramper ma peau.

«Je pourrais monter à bord avec la valeur de divertissement, mais pourquoi est-ce que cela s’appelle la boxe professionnelle? C’est tellement humiliant.

Ed Mulholland / Matchroom

KSI vs Logan Paul était proche et égalé

«Comment faites-vous la distinction entre Logan Paul et Demetrius Andrade? Ils sont tous les deux des boxeurs professionnels, tous deux invaincus. “

KSI vs Logan Paul a titré une émission Matchroom le 9 novembre à Los Angeles avec Hearn insistant sur le fait que la décision partagée passionnante à six rounds se justifiait à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du ring.

Puis, samedi soir, une discordance s’est produite alors que Jake Paul a dominé AnEsonGib et l’a arrêté en un tour sur une undercard Matchroom à Miami.

Groves a poursuivi: «Il a été facturé KSI contre Logan Paul comme un rire et une seule fois, mais tout le monde savait que ce ne serait pas et où cela se termine-t-il maintenant? Ce combat du week-end était une blague complète, je l’ai regardé.

Ed Mulholland / Matchroom

Jake Paul vs AnEsonGib était unilatéral

«Que regardons-nous? Il n’y a pas assez de YouTubers talentueux pour remplir une ligue ou tout ce qu’ils vont créer.

«Je me souviens avoir vu Ricky Gervais se battre un peu en col blanc [with] Grant Bovey, c’est là que ça se passe, le divertissement.

“Même si vous voulez les mettre sur un pro show, super, mais ne les appelez pas des boxeurs professionnels. C’est effrayant parce que les gens ne pourront bientôt pas faire la différence.

«Je ne trouve rien de tout cela authentique. Je n’ai jamais été fan de feuilleton ou de catch et c’est à la hauteur de ça, rien de réel. “

.