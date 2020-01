Georgia Southern surprend un joueur avec une bourse complète

Une vidéo d’une joueuse de Georgia Southern découvrant qu’elle vient de recevoir une bourse complète devient virale vendredi, et pour une bonne raison. La gardienne de première année Jaiden Hamilton, qui a commencé neuf matchs avec les Eagles et qui compte en moyenne 22 minutes par match cette saison, n’est pas venue à l’école avec une bourse d’études – mais le programme a récompensé son travail acharné au milieu de la saison avec un tour complet, et est venu avec une idée originale pour la grande révélation.

Nous avons vu d’innombrables vidéos d’entraîneurs annonçant des bourses lors de réunions d’équipe auparavant, mais le personnel de Georgia Southern a glissé les nouvelles dans un plan de match par équipe, puis Hamilton a lu la répartition à haute voix au groupe.

“Ils ne pourront pas m’arrêter, car je viens de recevoir une bourse d’étude complète à Georgia Southern University.”

Les coéquipiers de Hamilton ont éclaté et se sont empilés sur elle pour célébrer.

.