Georgina offre à Cristiano une voiture de luxe pour son 35e anniversaire

Georgina Rodríguez a donné à Cristiano Ronaldo Une voiture haut de gamme pour ses 35 ans. Le couple de l’attaquant de la Juventus a partagé le moment où le Portugais a reçu son cadeau avec une vidéo sur les réseaux sociaux. Cristiano était sans voix, bien que son visage heureux résume tout cela. Des témoins ont également assisté à ses amis et à son fils aîné, Cristiano Ronaldo Jr.

Cristiano Ronaldo a vécu une journée très spéciale. Ce mercredi, l’attaquant de la Juventus a fêté ses 35 ans et a profité de la journée du début à la fin. Il s’est d’abord entraîné avec le reste des membres de l’équipe de l’équipe bianconero. Pendant ce temps, les félicitations d’anniversaire sont venues du monde entier. Et pour conclure la journée, dîner en famille et entre amis dans un restaurant réputé de Turin. Mais ce n’était pas tout, une surprise l’attendait.

En arrivant au restaurant, l’un des cadeaux les plus importants qu’il allait décider l’attendait. Le Portugais est un amoureux des voitures haut de gamme, donc Georgina a opté pour un coup sûr: Une voiture de luxe comme cadeau d’anniversaire. Il s’agit d’une Mercedes AMG G63 d’une valeur d’environ 200 000 euros. La voiture était garée dans la rue, avec un énorme arc rouge.

Giorgina a partagé le moment où Cristiano reçoit la surprise avec une vidéo sur Instagram. Il a également ajouté le message: «Félicitations à l’homme de ma vie! Que voulez-vous transporter notre amour dans votre cadeau ».