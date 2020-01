Georginio Wijnaldum laisse la porte ouverte au transfert estival loin de Liverpool après avoir admis qu’il n’était pas sûr de l’avenir d’Anfield

Georginio Wijnaldum a admis qu’il n’était pas sûr que son avenir reste à Liverpool.

Le milieu de terrain néerlandais a été un solide joueur des Reds cette saison et est actuellement attaché à Anfield jusqu’à l’été 2021.

Wijnaldum a ouvert la porte à un déménagement de Liverpool

Le joueur de 29 ans a marqué deux fois en 22 matchs avec Liverpool alors qu’il tentait de remporter son premier titre de haut vol en 30 ans.

Mais Wijnaldum n’a pas encore convenu d’un nouvel accord avec le club et a et a laissé entendre de manière cryptique un éloignement.

Il a dit: «Qu’est-ce que j’aimerais? C’est difficile à dire.

«Cela dépend de ce que le club veut et de la situation à ce moment-là. Nous verrons. [Anfield], c’est comme à la maison.

“Je me concentre uniquement sur la fin de cette saison et c’est la seule chose à laquelle je pense.”

Newcastle a vendu Wijnaldum à Liverpool pour 25 millions de livres sterling en 2016 – et a fait plus de 100 apparitions en Prem et a remporté la Ligue des champions la saison dernière.

En demi-finale contre Barcelone, Wijnaldum a réussi un doublé sur le banc alors que l’équipe de Jurgen Klopp a riposté pour remporter le match retour 4-0 à Anfield.

