Gerard Piqué licencie Gabri García comme entraîneur d’Andorre

Bien que pas encore officiel, Gabri García n’est plus l’entraîneur d’Andorre de Piqué. Le centre de Barcelone, le plus grand actionnaire de l’équipe de football de la Principauté, a déjà fait sa première victime dans le club qu’il a acheté il y a quelques mois et a été son ancien coéquipier dans l’équipe du Barça.

En l’absence de statut officiel, le nouvel entraîneur d’Andorre de Piqué sera Nacho Castro, jusqu’à présent l’entraîneur de Horta, selon Mundo Deportivo. L’ensemble tricolore était entré en crise après trois défaites consécutives et enchaîné sept matchs sans connaître la victoire. Il n’a ajouté que 3 points sur les 21 possibles au deuxième tour. Et la corde, comme toujours, a été cassée du côté de l’entraîneur. Conclusion: Gabri dans la rue.

Après avoir terminé le premier tour en troisième position et rester dans la zone des séries éliminatoires pratiquement tout au long de la ligue, Andorre de Piqué, qui a été renforcée sur le marché d’hiver avec trois signatures et licencié cinq autres joueurs, est entrée en chute libre. En l’absence de 12 jours, ceux de la Principauté sont neuvièmes à huit points de la zone éliminatoire.

Le premier technicien de l’ère Piqué

Gabri termine une étape à la tête d’Andorre qui a commencé en janvier 2019, quand il a récupéré une équipe qui a erré dans le premier catalan. La mission qui lui a été confiée par Piqué était très claire: porter l’équipe au troisième rang. Le Barça Central fait 12 nouvelles signatures et résilié le contrat de neuf autres. Le pari de Gabri et Albert Jorquera comme deuxième a obtenu ses fruits à la fin de la campagne, puisque l’Andorre a augmenté avec le style du Barça.

Après un été avec de nombreux mouvements, le Andorre de Piqué Il a finalement acheté la deuxième place B qui a laissé le Reus vacant en raison du déclin administratif. L’objectif était d’essayer une deuxième ascension qui, à ce jour, semble très éloignée