Gerard Piqué: “Sarabia? Quand le club est en faiblesse ce genre de chose arrive”

Gerard Piqué Il s’est exprimé après la victoire 1-0 de Barcelone sur la Real Sociedad au Camp Nou lors du match correspondant à la 27e journée de la Ligue de Santander.

Victoria

«Nous savions que ce serait un match difficile car nous venions de la défaite au Bernabéu, c’est une saison exceptionnelle, en finale de Coupe, en haut de la Ligue. Ils proposent un bon football et des petits détails, quelques mains dans la zone nous font prendre trois points importants pour la Ligue ».

Pénalité controversée

«Il a frappé l’avant-bras. Nous avons vu l’Atlético-Séville, qui a été la même chose avec le centre de Séville. J’ai dit à l’arbitre que c’était arrivé parce que parfois ils ne le voyaient pas.

Société réelle

«Ils ont des joueurs de bonne qualité à l’étage et ça leur pose des problèmes. C’était un adversaire très difficile mais les choses se sont bien passées.

Sarabia

«Quand le club est en faiblesse, ce genre de chose arrive. Après la défaite contre Valence, ils ont dit que les joueurs n’avaient pas fait le cercle avant le match et que ce n’était pas une mauvaise chose parmi les joueurs. Je pense que c’est quelque chose de tout à fait normal pour le deuxième entraîneur avec l’adrénaline dans le Bernabéu de se manifester de cette façon. Les joueurs le voient normalement. Quand ils se sont excusés, nous lui avons dit que rien ne se passait, à cause de l’image du Barça, c’était compréhensible. Nous aimons qu’il y ait de l’intensité et qu’ils le vivent ainsi. Nous devons toujours sortir pour le nier ».