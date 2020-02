Gérone accueillera ce week-end le championnat de squash le plus régulier d’Espagne ces dernières années

Il Championnat d’Espagne de squash débutera ce week-end à Gérone. Les installations du Tipi Park by Sportia Squash Club à Santa Cristina d’Aro rassembleront les meilleures raquettes espagnoles pour ce sport, tant dans les catégories masculines que féminines. Dans la boîte masculine, tout est très proche, tandis que chez la femme Cristina Gómez est la principale candidate au titre.

Autour de soixante-dix joueurs se réuniront ce week-end à Gérone pour jouer le tournoi national le plus important du calendrier. Tout le monde veut gagner mais un seul amènera le chat à l’eau. Iker Pajares et Borja Golán, actuels 33 et 34 du classement PSA, sont les principaux favoris de la catégorie masculine.

Cependant, ils ne sont pas les seuls à opter pour un titre qui cette année aura un nouveau champion. Edmon Lopez, vainqueur de la dernière édition de ce championnat d’Espagne après avoir battu le Golan en finale, ne peut pas revalider le titre en raison d’une blessure cela vous empêchera d’aller au rendez-vous. Carlos Cornes et Bernat Jaume optent également pour le trophée qui est présenté de manière très homogène.

D’un autre côté, dans la boîte femelle, Cristina Gomez (numéro 77 du classement PSA) cherchera à revalider le titre de champion d’Espagne absolue pour la troisième année consécutive. La Murcie est la grande favorite, même si elle aura comme principaux rivaux la toute nouvelle championne espagnole des moins de 19 ans, Marta Domínguez, et ses coéquipières de l’équipe nationale, Noa Romero et Sofía Mateos.

C’est, sans aucun doute, l’une des éditions les plus régulières de ces derniers temps, dans lequel d’importants joueurs juniors participent aux deux catégories. Les favoris auront du mal à soulever le trophée à la fin du week-end, car ils auront des adversaires coriaces et compliqués qui rendront les choses très difficiles et leur permettront d’atteindre leur meilleur niveau.