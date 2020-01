Gervonta Davis vs Yuriorkis Gamboa [Vídeo Repetición KO] Voir PBC Box Fight 2019

Ce samedi 28 décembre à la State Farm Arena d’Atlanta, en Géorgie, Gervonta Davis (22-0, 21 KOs), ancien détenteur du titre des super-plumes, fera ses débuts légers contre le vétéran Yuriorkis Gamboa (30-2, 18 KOs) pour la ceinture AMB vacante.

Hora et Canal Gervonta Davis contre Yuriorkis Gamboa

Siège: State Farm Arena, Atlanta, Géorgie

Heure: 18h00 PT / 21h00 HE aux États-Unis. 20h00 au Mexique. 23h00 en Argentine.

Chaîne: ShowTime aux États-Unis. Fox Premium en Amérique latine.

Gervonta Davis Il a remporté la ceinture IBF super poids plume en 2017 avec un TKO sur José Pedraza (sa meilleure victoire à ce jour), puis a échoué dans la balance avant une victoire sur Francisco Fonseca. Il a ensuite pris une version de la ceinture WBA de Jesus Cuellar et l’a défendue deux fois contre une opposition qui n’était pas trop intéressante avant de remonter de la division, au milieu de la possibilité d’un combat avec la livre étoile pour la livre Vasyl Lomachenko.

Davis C’est un combattant extrêmement talentueux et athlétique, mais il a des problèmes de poids (au moment de la rédaction de ce document, il a perdu sa première tentative pour atteindre la limite de poids léger, mais a fait la deuxième tentative), des performances peu inspirées et des problèmes juridiques pour les agressions en dehors du ring s’est déjà demandé si le «Tank» serait à la hauteur de son potentiel.

Il est peu probable qu’on y réponde ce week-end. Yuriorkis Gamboa, 38 ans, quelque chose comme un talent perdu, est le champion olympique de 2004 et était un champion de trois pesos chez les professionnels, mais il avait l’air terrible il y a deux ans contre le Robinson de 23-22 à l’époque, Castellanos, tombant deux fois avant de se retirer dans ton coin Sur un coup rapide sur le Román Martinez fané, il n’a pas semblé beaucoup plus inspirant depuis et il n’y a pas beaucoup de raisons de croire qu’il a une chance à moins Davis apparaître malheureusement sans préparation.

Bien que le résultat ne soit pas vraiment discutable (Davis c’est un favori de -2250), Gamboa Il est toujours l’un des meilleurs combattants, mais il pourrait le donner à Davis Un peu de mal avant une éventuelle perte par détention.

Sur la carte principale, une lutte pour le titre des poids lourds légers WBA entre Jean pascal (34-6-1, 20 KO) et Badou jack (22-2-3, 13 KO) devrait être un combat beaucoup plus compétitif. Pascal Il était largement considéré comme surmontant la colline après les défaites contre Sergey Kovalev, Eleider Alvarez et Dmitry Bivol, mais il a surpris le monde de la boxe avec une grande aversion pour Marcus Browne pour gagner la ceinture WBA et rester pertinent un peu plus dans l’image du titre. Jack Il a détenu le titre WBA il y a quelques années après avoir pris sa retraite de Nathan Cleverly, mais l’a quitté pour continuer un combat avec le champion linéaire d’alors, Adonis Stevenson, avec qui il a fait match nul. Jack Il a récemment perdu une large décision face à Marcus Browne. dans lequel il a subi l’une des coupes les plus désagréables de l’année.

La victoire de Pascal à propos de Browne, c’était par décision technique après l’avoir renversé deux fois, ce qui était remarquable car sinon il ne gagnait pas systématiquement des manches. Un en-tête accidentel l’a forcé à arrêter le combat tôt et à se rendre aux tableaux de bord. Je ne vois pas l’approche à faible volume de Pascal dans une récente lutte contre Jack et j’emmènerai le Suédois à travailler plus régulièrement et je finirai fort contre Pascal, 37 ans, pour remporter une victoire par décision.

Dans le combat d’ouverture du panneau, l’ancien champion des poids moyens super IBF, Jose Uzcategui (29-3, 24 KOs) continue son chemin pour re-télécharger l’image du titre après sa défaite à Caleb Plant. Sera confronté Lionell Thompson (21-5, 12 KOs) cela ne devrait pas être un gros défi pour un combattant du calibre de Uzcategui.

