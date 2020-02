Getafe – Ajax: Getafe est nettoyé à Ajax dans le Colisée

La Getafe de Bordalás est connue en Europe. Le sentiment de la saison va pour tout le monde dans ce Ligue Europa et, pour le moment, ils prennent un net avantage en huitièmes de finale contre le Ajax (2-0). Le choc des styles a abouti à leur premier acte avec une grande victoire méritée qui les met un pied dans la ronde, grâce aux objectifs de Deyverson et Kennedy.

Précisément l’attaquant était la principale nouveauté des onze de l’ensemble bleu. Avec un Colisée au drapeau, Getafe a cherché à montrer à l’Europe quelque chose que nous savons déjà en Espagne: qu’il s’agit d’un rival à prendre en compte dans cette compétition. Dès les premières minutes, l’Ajax était mal à l’aise, noyé par la pression des getafenses, qui n’ont pas lâché le ballon joué par derrière et les ont forcés à jouer longtemps.

Au fil des minutes, le style imposé à l’herbe par ceux de Bordalás a rendu effective la déconnexion des hollandais. Le ballon n’a pas duré sur leurs pieds et ils n’ont pas pu traverser le centre du terrain. Que dire de mettre Soria un peu pressée. La disparition de Van de Beek et Ziyech reflétait clairement l’absence sur le gazon d’une équipe dépassée à tous points de vue.

Le mur formé par l’Eurogeta dans le double pivot leur a permis de récupérer avec une grande facilité et de monter les attaques à droite, guidés par une grande Cucurella. Fruit d’eux, étaient sur le point de marquer Deyverson et Mata, mais le premier tir a été repoussé par Varela – droit sous les bâtons au lieu d’un Onana sanctionné – et l’en-tête du deuxième a dépassé le but.

Le premier de la nuit est venu dans un ballon arrêté étrangement défendu par ceux d’Amsterdam. Ten Hag a planté toutes ses troupes à 15 mètres du front et Getafe a joué court. Un changement d’orientation vers l’entrée de la zone d’Olivera totalement inadapté à l’Ajax. D’abord, le côté bleu le mettait fort au cœur de la zone, où Deyverson a semblé l’envoyer d’abord au fond du but.

La célébration a été interrompue par un plus léger qui a touché le corps de l’attaquant getafense. Les fans d’Ajax ont dû en être avertis, car ce n’était pas la première fois qu’ils le faisaient dans le premier acte. D’un coin du fond, ils avaient déjà jeté Damián et Cucurella vers lesquels ils allaient prendre un corner.

L’Ajax est tombé dans le piège

Le script a changé au cours de la deuxième partie. Avec l’avantage sur le tableau de bord, Bordalás était intéressé à jouer le moins possible. Ils l’ont fait. Ils ont également réussi à mettre définitivement l’Ajax hors du jeu. Même les changements de Ten Hag, qui ont mis Huntelaar au milieu de la seconde partie, n’ont pas fait que Soria cesse d’être une simple spectatrice de la rencontre.

En fait, bien qu’ils aient eu une action timide dans les dernières minutes, les quelques occasions qui se sont produites dans un deuxième acte sans rythme étaient pour les locaux. Maksimovic a pu faire le deuxième dès le début de la seconde mi-temps, après une mauvaise sortie de Varela, mais son tir de l’extérieur de la zone est passé sur la barre transversale. Il a également eu une bonne arrivée Cucurella, entrant de la deuxième ligne et profitant d’une passe Angel.

Le désespoir des Néerlandais les a amenés à finir de mordre l’hameçon et à tomber dans le piège getafense. Ayant besoin de marquage, l’Ajax est allé pour tout au cours des cinq dernières minutes et a fini par négliger son arrière-garde. C’est à ce moment que Getafe a profité d’un contrecoup et Kennedy a mis la finale 2-0 avec un tir de l’extérieur de la zone dans la dernière action du match.

Ce ne sera pas facile, mais ceux de Bordalás repartent avec un avantage confortable à Amsterdam. Là, ils essaieront de contrer de la même manière qu’aujourd’hui le jeu d’un Ajax qui a été soumis à tout moment à l’idée bleue, qui, aujourd’hui, est capable de faire souffrir n’importe quelle équipe, non seulement en Espagne, mais aussi en Europe.