Getafe est à la charge de l’Ajax et continue de rêver en Europe

Getafe est tombé vaincu en Hollande 2-1 contre l’Ajax dans le match correspondant à la ronde des huitièmes de finale de la Ligue Europa, mais Bordalás sera au prochain tour après avoir gagné 2-3 dans le global de la cravate.

Tout était face à Getafe dans les premières minutes du match grâce à l’objectif de Jaime Mata. L’avant de la boîte bleue a terminé un centre Deyverson et pratiquement condamné la cravate car il a forcé l’Ajax à marquer quatre buts pour le prochain tour.

Il n’a pas fallu longtemps pour égaler le concours de l’équipe formée par Ten Hag. Un bon jeu de Van de Beek s’est terminé avec Danilo poussant le ballon au fond des filets à dix minutes du match, il a donc permis aux Néerlandais de rêver d’un retour épique devant leurs fans.

Getafe voulait clore le match et a tenté de repasser le but néerlandais mais Jaime Mata et Deyverson ont percuté la barre transversale et le poteau respectivement. Déjà dans le deuxième acte Olivera a peigné une balle vers son propre but, battant Soria et mettre la finale 2-1.

Résultat qui pourrait bouger si Maksimovic n’avait plus rencontré le bâton. Le Getafe n’a pas eu à regretter ces coups sur le bois car l’Ajax n’a pas pu changer 2-1 qui permet à Bordalás de continuer à rêver de la Ligue Europa.