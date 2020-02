Getafe: la défense du Barça, dans la surface pour le match contre Getafe

Quique Setién Il se prépare déjà pour le prochain match de Ligue ce week-end contre Getafe au Camp Nou (samedi 15, 16h00), et il le fait avec une attention particulière à la défense. Le Cantabrique ne pourra pas compter sur Lenglet, par sanction, à part Semedo et Umtiti (il a une gêne au genou mais il s’est entraîné ce jeudi), ils n’étaient pas à l’entraînement ce mercredi. Oui, Gerard Piqué et Neto sont revenus.

Ce week-end vient un nouveau test pour Quique Setién. L’entraîneur du Barça retrouve José Bordalás lors de la visite de Getafe au Camp Nou, correspondant au jour 24 de la Ligue. L’équipe Azulón arrive dans une séquence et prête à prouver que ce n’est pas par hasard la troisième place qu’elle occupe au championnat. Neuf buts pour et zéro contre dans les quatre derniers duels de Madrid ils menacent une défense du Barça qui arrive dans la boîte à la prochaine réunion.

Et c’est que Quique Setién ne peut pas compter sur Lenglet pour le prochain match. Le Français a vu le doublé jaune à Villamarín, il ne pourra donc pas jouer au Camp Nou ce samedi. Aussi, lors de la dernière formation, Umtiti a effectué un travail spécifique en dehors du groupe, ayant une gêne au genou mais c’était ce jeudi et Semedo ne s’est pas entraîné en raison d’une amygdalite. Celui qui a récupéré est Gerard Piqué, qui a réapparu lors de l’avant-dernière session avant le match contre Getafe après s’être retiré lors du match de Coupe la semaine dernière. Net est également revenu.

La modèle court qui a été laissé à l’équipe du Barça Après les réajustements sur le marché d’hiver et l’accumulation de blessés est l’un des principaux problèmes que Quique Setién rencontre lors de son premier mois à la tête de l’équipe catalane lors de la préparation des rencontres. Après avoir été victorieux à son retour à Benito Villamarín, la visite de la boîte de Bordalás est un nouveau test décisif, avec la possibilité de faire correspondre des points avec le leader avec une victoire, avant que le Real Madrid ne soit mesuré à Celta dans le Santiago Bernabéu (dimanche 16, 21h00).