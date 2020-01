Getafe renonce à la signature de Brahim Díaz

José Bordalás a supposé qu’il ne pourrait pas avoir le milieu de terrain du Real Madrid dans son effectif et il l’a reconnu lors d’une conférence de presse. Bien qu’il y ait plusieurs semaines, Ángel Torres a révélé que le Getafe avait demandé son affectation, Brahim Diaz Il a rejeté chacune des propositions qu’il a reçues sur ce marché d’hiver, y compris celle de l’ensemble Azulón, pour continuer dans la boîte de merengue.

Interrogé à ce sujet lors d’une conférence de presse, l’entraîneur d’Alicante a reconnu avoir jeté l’éponge concernant la signature du joueur de 20 ans: “La sécurité de Getafe et Bordalás aussi, mais le garçon est convaincu que son opportunité se présentera et il veut rester. Nous aimerions vous avoir car ce serait une très bonne incorporation. Brahim est confiant dans ses possibilités et nous devons le respecter“

Ángel Torres a confirmé que Getafe avait demandé la cession de Brahim Díaz

Le président de l’équipe Azulón, après le match qui a opposé l’équipe blanche à Getafe au Colisée, a révélé les intentions de son équipe: «Oui, j’ai demandé à Florentino de transférer Brahim. Nous l’avons déjà fait à son époque et je l’ai encore fait aujourd’hui, car c’est aussi un joueur que l’entraîneur aime. Pour Madrid, il n’y aurait pas de problème et cela pourrait l’être, mais il semble que le joueur ne veut pas quitter Madrid pour l’instant, alors voyons. Mais oui, c’est un joueur que nous aimons. »

Par la suite, Brahim Díaz a reçu des clins d’œil de Bordalás et d’Ángel Martín, directeur sportif de Getafe. “Pour toute équipe, un joueur de cette catégorie élève le niveau», A déclaré l’entraîneur de l’équipe Azulón. “C’est un bon joueur, il est au Real Madrid et il serait attrayant pour nous, mais je ne peux ni dire ni assurer que c’est le joueur sur lequel nous nous concentrons », a déclaré le directeur sportif de Getafe.