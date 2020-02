Getafe signe Erick Cabaco à Levante

Bien qu’il ait couvert la sortie de Leandro Cabrera Avec la signature de Chema Rodríguez, l’équipe d’Azulón a jugé opportun d’intégrer une nouvelle usine dans ses effectifs. Celui choisi pour cela a été Erick Cabaco, un mouvement que Paco López, entraîneur du Lift, lors de sa dernière conférence de presse. Avec la signature de Tabac il y a déjà quatre signatures que le Getafe Au marché d’hiver.

Déclaration de Getafe sur la signature d’Erick Cabaco

«Après l’accord de transfert entre Getafe et Levante, le défenseur de Cabaco signe ce parcours avec l’entité Azulona jusqu’aux 4 prochaines saisons. Internationale avec les U-20 d’Uruguay, la centrale a été formée dans le Rentiers où il a fait ses débuts en tant que professionnel pour signer plus tard pour NationalIl a été là pendant trois saisons où il a joué la Copa Libertadores. Ainsi, en 2016, signé par le Nancy de la Ligue I de France, et après avoir traversé la ligue française, il se retrouve dans la Lift jouer dans la Première Division », a déclaré l’équipe Azulón dans une brève note dans laquelle il a souligné que Erick Cabaco Il a remporté une médaille d’or aux Jeux panaméricains de 2015.

Erick Cabaco, quatrième signature de Getafe sur le marché d’hiver

Avant de s’emparer du Levante central, l’ensemble bleu a été réalisé avec Chema Rodriguez et avec Deyverson, qui a également joué dans la boîte de granota. Un autre joueur qui est revenu à LaLiga Santander de la main de Getafe a été Oghenekaro Etebo. Le milieu de terrain de 24 ans a occupé le fichier que vous avez laissé libre Markel Bergara, qui a été contraint de mettre fin à sa carrière de footballeur en raison de blessures.