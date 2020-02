Getafe: Une autre aide du VAR, but annulé à Getafe pour la faute la plus rigoureuse de Nyom

Le VAR a de nouveau enregistré Barcelone et à Quique Setién dans le match contre Getafe. Cuadra Fernández, après avoir consulté le VAR, a annulé un but à l’équipe de Madrid en première mi-temps pour un manque présumé de Nyom à Umtiti dans la zone. Tous ces jours après l’aide à Villamarín …

Tout s’est passé après 20 minutes de jeu et dans un corner en faveur de Getafe. Là, Jorge Molina a fait une tête et Ter Stegen a pris une bonne main mais le rejet a été pris par Nyon pour faire le 0-1 pour un Getafe qui était de loin supérieur à Barcelone. Mais finalement ça n’en valait pas la peine.

Là, le VAR a averti Cuadra Fernández qu’après avoir consulté le moniteur, il a appelé une faute très rigoureuse de Nyom, qui avait créé le but, sur un Umtiti qui est resté au sol jusqu’à ce que le but soit invalidé. Un autre jour, et suit la polémique d’arbitrage dans les matchs de Barcelone. Cette fois, la partie blessée était Getafe … et le Real Madrid.