Gianni Infantino: “Le coronavirus est l’occasion de réformer le football avec moins de matchs”

Avec la crise du coronavirus menaçant le monde du football sous la forme d’une suspension indéfinie et d’une éventuelle ERTES dans les clubs, le président suprême de la FIFA, Gianni Infantino, Il a accordé une interview au journal italien La Gazzetta dello Sport pour évaluer l’avenir du football.

Infantino était énergique: «Le football risque d’entrer en récession. Il faut évaluer l’impact économique mondial de la crise. Nous ne savons pas quand nous reviendrons à la normale “, a-t-il dit. Cependant, considère que la crise des coronavirus est l’occasion pour le football de “réformer” ce sport, afin d’avoir moins de matchs en compétition: «Moins de matchs pour protéger la santé des joueurs, mais plus encore. Ce n’est pas de la science-fiction. Vous devez calculer les dégâts, nous verrons comment les couvrir “, a expliqué le Suisse.

La nouvelle Coupe du Monde des clubs, clé pour Infantino

Le grand projet de Gianni Infantino est le nouveau format de Coupe du monde des clubs, avec jusqu’à 50 équipes participant à la compétition. Cependant, ce tournoi, prévu pour l’été 2021, a dû être repoussé pour faire place à la Coupe d’Europe, qui sera finalement cet été 2021.

Infantino a voulu souligner l’importance de la Coupe du monde des clubs pour la survie du football: «La Coupe du monde des clubs et la Coupe du monde sont la seule source de revenus pour la plupart des fédérations. Sans ces tournois, dans des centaines de pays, il n’y aurait ni championnat, ni carrière, ni football féminin, ni terrain. Retarder la Coupe du monde des clubs cause des centaines de millions de pertes à la FIFA et à toutes les fédérations ».

Par conséquent, après avoir différé son bien le plus précieux, Infantino va exiger une compensation. Selon lui, le seul moyen sera de raccourcir les calendriers des compétitions. Infantino est optimiste: «Nous parlerons aux confédérations, fédérations, ligues, clubs et joueurs. Tout le monde est sûrement prêt à prendre du recul, comme nous l’avons fait«.

Enfin, Infantino a souhaité que la crise des coronavirus devienne un avant et un après dans la transparence du football: «Le football ne peut pas être un Far West où les règles n’existent pas. La réglementation des agents n’est qu’une partie d’une réforme plus large du système de transfert. Chaque été, environ 7 000 millions d’euros de transferts internationaux circulent via des paradis fiscaux. Chaque fois que la police ou les haciendas publiques enquêtent, ils trouvent quelque chose d’étrange, “je fais remarquer. un Infantino qui a conclu en souhaitant que “nous sauvions tous le football ensemble d’une crise qui menace d’être irréversible”.