Giannis Antetokounmpo appelle James Harden le plus difficile à défendre

Le bœuf Giannis Antetokounmpo et James Harden est bien documenté et a un nouveau chapitre très étrange à ajouter.

Un rappel: le Greek Freak a déchiré le gardien des Rockets de Houston lors de la sélection des équipes All-Star en février – il a choisi Kemba Walker parce qu’il “voulait quelqu’un qui va passer le ballon”. Antetokounmpo a déclaré plus tard que son équipe “essayait de trouver celui que James Harden gardait”.

Harden a riposté dans une interview avec Rachel Nichols et a escaladé cette chose, en disant: «J’aimerais pouvoir courir avec 7 pieds, courir et juste dunk. Comme ça, ça ne demande aucune compétence. » Le Freak n’est pas allé plus loin: “Au bout du compte, si c’est ce qu’il croit, c’est ce qu’il croit.”

Cela nous amène à quelque chose qu’Antetokounmpo a dit lors d’un récent livestream: il pense que Harden est… le joueur le plus difficile à garder.

Maintenant, regardez: il a le plus grand sourire sur son visage après avoir dit cela. Peut-être qu’il traîne. Ou peut-être qu’il écrase le boeuf au moment où nous pourrions tous utiliser une certaine gentillesse dans le monde. Je ne peux vraiment pas dire:

.