Giannis Antetokounmpo répond à l’ombre de James Harden

Deux des plus grands joueurs de basket-ball du monde renforcent, mais la superstar des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo dit qu’il n’a aucun intérêt à s’impliquer dans une querelle de va-et-vient avec James Harden de Houston.

Si vous n’êtes pas au courant de la rivalité entre Giannis et Harden, voici un bref résumé. Antetokounmpo a fait un commentaire intéressant à propos de Harden lors du repêchage des étoiles plus tôt ce mois-ci, en plaisantant qu’il allait sélectionner un joueur qui “passerait le ballon” sur Harden. Après que Harden et Team LeBron ont vaincu Team Giannis dans le All-Star Game, Antetokounmpo a déclaré aux journalistes par la suite que la stratégie de son équipe était de nourrir quiconque Harden gardait.

Dans une interview avec Rachel Nichols qui a été publiée vendredi, Harden a riposté à Antetokounmpo, affirmant que sa marque de basket-ball ne prenait aucune «compétence».

«J’aimerais pouvoir courir avec 7 pieds, courir et juste dunk. Comme ça ne prend aucune compétence du tout. Je dois vraiment apprendre à jouer au basket et à avoir des compétences, tu sais? Je prendrai ça n’importe quel jour. “

Nous n’avons pas eu à attendre très longtemps pour entendre la réponse d’Antetokounmpo – mais le MVP en titre de la NBA n’est pas intéressé par une querelle.

«Ça n’a pas été un va-et-vient. Je ne suis pas ce genre de gars, n’essayez jamais de poignarder quelqu’un. Peut-être que parfois ça peut sortir comme ça, mais je ne le suis certainement pas. J’essaie juste de faire mon travail, qui est de gagner des matchs et de rentrer chez moi avec ma famille et mon enfant…. À la fin de la journée, si c’est ce qu’il croit, c’est ce qu’il croit. “

Les Rockets visiteront les Bucks le 25 mars.

.