Giannis Antetokounmpo: un drôle de livestream en direct avec sa petite amie

Avec des millions de personnes restant à la maison pour aider à freiner la propagation du coronavirus, de nombreuses personnes apprennent à mieux connaître leur proche pendant toutes les périodes d’indisponibilité. La superstar des Milwaukee Bucks Giannis Antetokoumpo vient d’apprendre quelque chose lié au basket-ball sur sa petite amie, Mariah Riddlesprigger, qu’il a été à la fois stupéfait et consterné d’entendre.

Au cours d’une session de questions / réponses avec des fans en direct, Antetokounmpo a demandé à sa petite amie “à part les Bucks, quelle est votre équipe préférée.” Elle a révélé qu’elle était une fan des Lakers en grandissant, et Giannis était secouée. »

Riddlesprigger est née à Fresno, en Californie, et son père a joué au basket-ball universitaire à Fresno State. Il est logique qu’elle revendique les Lakers comme son équipe quand elle était enfant – d’autant plus qu’elle a grandi pendant l’âge d’or de Shaq et Kobe.

.