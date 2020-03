Giannis et Thanasis Antetokounmpo ont échangé avec un fan grec

Les Lakers de Los Angeles ont devancé les Bucks vendredi soir, 113-103, dans ce qui était un affrontement entre deux des meilleurs candidats MVP: Giannis Antetokounmpo et LeBron James.

Bien que Giannis ait marqué 32 points et 10 rebonds, l’effort perdant ne s’est pas bien passé avec un fan dans le tunnel du Staples Center.

La vidéo a frappé Twitter au cours du week-end montrant quelqu’un crier après Giannis et son frère, Thanasis, en grec après le match. Les remarques du fan ont attiré l’attention des coéquipiers des Bucks, et ils ont couru vers le fan grec pour le confronter. Il était clair que Giannis et Thanasis n’ont pas apprécié ce qui a été dit.

Selon greekcitytimes.com, l’échange traduit a ressemblé à ceci:

Le fan de la vidéo est entendu dire “Giannis tu l’as mangé dans le (explétif) aujourd’hui.”

“Revenez ici et dites-le-moi en face, dites-le-moi en face, petit poulet”, a immédiatement répondu Thanasis, avant de terminer le bref échange en disant: “Vos enfants doivent être heureux pour vous.”

Les joueurs se sont ensuite dirigés vers les vestiaires sans autre incident.

On ne sait pas comment ce fan a pu être dans le tunnel, et il ne devrait certainement pas être autorisé à y retourner. Il n’y a pas de place dans le sport pour ce genre de comportement.

.