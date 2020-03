Gignac cherche un joueur de Manchester City pour renforcer les Tigers

André-Pierre Gignac il a pris un peu de son temps pour discuter avec Benjamin Mendy, Latéral français qui milite dans le Manchester City par Pep Guardiola. Au cours de leur conversation, l’attaquant du Tigres l’a invité à venir à la tenue féline une fois que j’ai 29 ans.

Sur un ton sarcastique, l’international français accepté l’offre du transitaire. Il convient de noter que les deux ont une grande relation d’amitié, car il était le sien tueur de zone qui a appris au footballeur de 25 ans à parler espagnol.

Aussi, les deux armoire commune quand ils ont travaillé ensemble sur la Olympique de Marseille, club où ils ont coïncidé pendant deux ans. Actuellement, Mendy est récurrent Titulaire XI des «citoyens» au sein du Premier League.

Depuis son arrivée à l’institution de Monterrey, Gignac enregistre un total de 126 scores et 32 ​​passes décisives en 220 matchs joués. Par conséquent, sa moyenne est égale à plus d’un but pour deux matchss. Cela en fait l’un des meilleurs footballeurs qui ont atteint le football national en dix dernières années.

