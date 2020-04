Gil Marín accuse la Fédération d’avoir exclu l’Atlético de Madrid des champions

La décision de la RFEF d’attribuer les places européennes sur la base du classement de la dernière journée, si la Liga est reprise, elle n’a rien fait de bien dans l’équipe rojiblanco qui serait laissée en dehors de la Ligue des champions.

Jeudi dernier, la commission déléguée de la Fédération royale espagnole de football a fixé les critères pour décider quelles équipes joueront la Ligue des champions et la Ligue Europa la saison prochaine, au cas où celle-ci ne serait pas terminée. La commission a décidé que les places européennes seraient attribuées en fonction du classement de la dernière journée et les réactions ont été immédiates.

L’Atlético de Madrid est la plus grande victime car il est sixième du classement et serait donc hors de la première compétition européenne. Le PDG du club, Miguel Ángel Gil Marín, n’a pas mordu sa langue lors de l’évaluation de cette décision.

“Des décisions comme celle que la Fédération a prise ne servent qu’à confronter certains clubs à d’autres à un moment où la chose la plus nécessaire est que nous sommes tous unis pour le bien du football”, a déclaré Gil Marín dans des déclarations à l’agence EFE.

“Notre ligue est une compétition qui dure neuf mois et se compose de 38 matchs, dans lesquels nous jouons tous les uns contre les autres et tout ce qui n’est pas complété par ce format signifie que cette compétition doit être nulle et non avenue, sinon elle serait injuste, donnant avantages pour certains par rapport à d’autres. “Si la Fédération veut résoudre la place en Ligue Europa décernée par la Copa del Rey avant le tirage au sort pour la prochaine édition des compétitions européennes, elle doit accepter la réalité, quelle que soit la difficulté, car tous les clubs doivent l’accepter. c’est-à-dire jouer la finale à huis clos, car nous disputerons nos matchs de Ligue », a ajouté le premier actionnaire du club de l’Atletico.

Gil Marín a déclaré que pour le moment, l’Atlético de Madrid ne prendrait aucune mesure contre cette décision, comme Valence l’a fait récemment: “Je ne pense pas que ce soit le moment de générer plus d’instabilité, mais il est clair que nous n’allons pas rester les bras croisés ce que nous considérons comme une injustice pour tous les fans. C’est le moment d’être ensemble, d’oublier les désaccords et les intérêts privés des uns et des autres et de travailler pour le bien du football dès que l’activité reprendra “, a-t-il conclu.

Ainsi, si la Liga n’est pas reprise, les quatre équipes qui disputeront la Ligue des champions la saison prochaine seraient le FC Barcelone, le Real Madrid, Séville et la Real Sociedad, tandis que Getafe et l’Atlético de Madrid iraient en Ligue Europa, et en principe l’Athletic Club en tant que finaliste de la Coupe depuis le dernier taureau, le Real est parmi les champions.

