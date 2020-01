Gil Marín soutient publiquement Simeone et le personnel après la débâcle de la copera

Miguel Angel Gil Marín, PDG de l’Atlético de Madrid, a publié une lettre sur le site Web du club dans laquelle explique qu’il comprend la sensation du matelas après l’élimination en Copa del Rey aux mains d’une équipe de Second B et réitère sa confiance dans le Cholo Simeone, quelque chose que les fans de l’entité rouge et blanche demandent également.

La lettre complète de Gil Marín:

“A été un coup dur et inattendu Pour tous les sportifs. Je comprends parfaitement et je partage avec nos fans ce grosse déception, mais nous ne devons pas évaluer la situation du club à partir de la passion et de la douleur des deux derniers résultats. Nous devons être responsables et valoriser qui nous sommes, où nous sommes et ce que nous avons réalisé en tant que club avec ce personnel d’entraîneurs et avec ce modèle. Plus nous doutons de notre travail de l’extérieur, plus nous devons être forts et unis.

Les critiques sont normales.mais nous ne pouvons pas douter du groupe de travail qui nous a aidés à arriver ici et nous devons continuer à travailler sans perdre de vue. Au cours de la dernière décennie, nous avons joué de nombreuses finales, nous avons remporté 9 titres et nous nous sommes consolidés parmi les grandes équipes en Europe. Cela nous a permis d’avoir l’un des modèles les plus appréciés du continent cette saison. Mon obligation en tant que PDG est de protéger tout le travail qui a été accompli ces dernières années et qui nous a donné tant de succès. À tous ceux qui travaillent dans le club, je dois exiger de l’engagement et des résultats, et aux fans je dois demander de la confiance, car je suis convaincu que l’équipe continuera de répondre. La qualité et l’engagement du staff et du coaching, avec Diego en tête, est incontestable et je ne doute pas qu’ils atteindront les objectifs du club cette saison et ils nous aideront à continuer à grandir dans les années à venir.

Tous les sportifs sont blessés car nous avons perdu deux titres en ce mois de janvier, mais avec des sensations très différentes. Dans la Super Coupe, nous sommes tombés au dernier moment, mais en compétition de vous à vous avec deux des grandes équipes de football mondial. Il est normal que de nombreux fans soient déçus pour la défaite inattendue contre un rival de la deuxième division B, mais cela ne peut pas dévier de la façon dont il est vraiment important de savoir comment nous avons atteint l’actuel Atlético de Madrid, un club qui se développe de manière spectaculaire, avec une masse sociale inconditionnelle qui vient d’atteindre 130 000 partenaires et qui est un exemple pour de nombreuses autres entités. Et nous sommes arrivés grâce à être ensemble: fans, club, techniciens, joueurs … C’est le secret de notre croissance et de notre force qui nous différencie des autres équipes. Quand les choses ne vont pas bien, c’est quand nous devons être plus unis pour reprendre le pouls de la compétition dès que possible et nous avons une opportunité rapide dimanche à domicile contre Leganés ».